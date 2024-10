La regina Hatshepsut a “5000 anni e più” stasera su Rai Storia

Hatshepsut, la regina che divenne faraone, è la protagonista di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” stasera su Rai Storia

Oggi è considerata una delle sovrane più potenti e di successo d’Egitto, ma per secoli Hatshepsut è stata conosciuta come un re anziché come una regina poiché chiedeva di essere rappresentata nelle raffigurazioni come maschio, con tanto di barba. È lei la protagonista “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, con Giorgio Zanchini, in onda giovedì 3 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Come faraone, Hatshepsut supervisionò immense opere di ingegneria, come la costruzione del Tempio di Deir el-Bahri, sviluppò importanti rotte commerciali in tutta la regione, guidò spedizioni e portò ricchezza e abilità artistica nella regione, come racconta la professoressa Paola Buzi.