Il settore della meccatronica varrà 3 miliardi di dollari entro il 2025

Anche se si tratta di un settore poco conosciuto ai più e molto specializzato, la meccatronica riguarda la vita e la quotidianità di tutti. Gli specialisti della materia sono esperti di meccanica, elettronica e informatica e sono in grado di sviluppare sistemi più efficienti e intelligenti. L’industria meccatronica varrà 3 miliardi di dollari entro il 2025. Particolare interesse viene riservato alla materia non solo dalle grandi aziende, ma anche dalle Start-up. Bruno Pedretti, CEO di PMP s.r.l, ha dichiarato: “Il segreto della rinascita è legato principalmente alla decisione di differenziare il nostro impegno”.

La meccatronica è una specializzazione sempre più importante nel mondo dell’automazione e della produzione industriale. Definibile anche come base centrale di manufatti specifici, conoscerà uno sviluppo importante nei prossimi anni. Secondo l’analisi e le previsioni del settore riportate dal sito www.grandviewresearch.com, la dimensione globale del mercato delle macchine per l’ingegneria di precisione è stata valutata 13,07 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,1% dal 2023 al 2030. Il mercato, negli ultimi anni, chiede sempre di più soluzioni avanzate di lavorazione di precisione preoccupandosi in special modo della riduzione dei tempi di fermo macchina per aumentare l’efficienza produttiva.

La meccatronica è in grado di aumentare la precisione e ottimizzare le procedure di lavorazione dei cicli di lavoro e queste caratteristiche la rendono fondamentale per promuovere l’espansione sul mercato globale. I punti di forza di questa straordinaria conoscenza si riassumono in: riduzione dei tempi di lavorazione, tecniche di lavorazione avanzate, riduzione degli scarti con abbattimento dei costi, personalizzazione dei manufatti.