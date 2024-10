Carlo Alberto Gaetaniello è un ingegnere energetico e imprenditore italiano con una forte passione verso ciò che è innovativo: è infatti co-fondatore di Wiseair

Carlo Alberto Gaetaniello è il nuovo Director of Business Development di Serenis , la piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato.

Classe 1995, Carlo Alberto Gaetaniello è un ingegnere energetico e imprenditore italiano con una forte passione verso ciò che è innovativo: è infatti co-fondatore di Wiseair, la startup che si occupa del monitoraggio della qualità dell’aria nelle città. All’inizio della sua carriera, il suo forte background accademico in ingegneria l’ha portato a lavorare come ricercatore al Politecnico di Milano. Oggi con la sua esperienza imprenditoriale supporta anche lo sviluppo di nuove startup tecnologiche come mentore di Techstars, una delle principali aziende di riferimento globale nel settore dei capitali di rischio pre-seed.

Grazie all’esperienza maturata in Serenis, Gaetaniello, insieme al team di sviluppo, ha lavorato al lancio di Gesto , il software gestionale interamente dedicato agli psicologi e psicoterapeuti.

Gesto , nasce con l’obiettivo di semplificare il lavoro e la burocrazia dei professionisti che operano nel mondo della salute mentale. Ad oggi le principali funzionalità previste dal software comprendono l’emissione di fatture sanitarie e l’invio automatico al Sistema Tessera Sanitaria al momento dell’incasso, la gestione delle anagrafiche dei pazienti e la rendicontazione degli incassi sulle fatture emesse, con possibilità di personalizzazione delle stesse. Inoltre è possibile emettere fatture elettroniche con collegamento diretto al Sistema di Interscambio (SDI) e redigere fatture ricorrenti sulla base dello storico del paziente (“Fattura Veloce”), oltre all’invio e alla compilazione digitale del consenso informato.

Nei prossimi mesi è previsto lo sviluppo di nuove funzionalità, tra cui la messa a punto dell’applicazione mobile di Gesto, la possibilità di raccogliere tutta la documentazione e le note cliniche nell’area paziente, la gestione delle agende e dei pagamenti digitali.

“Sono entusiasta di aver collaborato al lancio di Gesto, un gestionale progettato specificamente per semplificare la vita dei professionisti della salute mentale. Gli oltre 1.500 feedback raccolti da altrettanti psicologi e più di 750 mila sedute gestite in modo digitale hanno contribuito a rendere Gesto la soluzione completa per una gestione ottimale delle fatture, delle anagrafiche dei pazienti e di molto altro. In Serenis ambiamo a diventare il punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo strumenti che permettano loro di concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero il benessere dei pazienti” – afferma Carlo Alberto Gaetaniello, neo nominato Director of Business Development di Serenis.