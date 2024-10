TreeBlock chiude un aumento di capitale da 500 mila euro

TreeBlock, la bussola della sostenibilità aziendale per le PMI, chiude un aumento di capitale da 500 mila euro

TreeBlock , la soluzione software all’avanguardia per la gestione della sostenibilità aziendale, è lieta di annunciare la chiusura di un aumento di capitale di 500 mila euro. Questo finanziamento concluso a dicembre 2023 (ma non ancora comunicato) e ottenuto grazie alla fiducia e al sostegno di società leader nei settori IT, metalmeccanica e business angels con importanti background manageriali, rappresenta un passo fondamentale per espandere ulteriormente la propria missione di rendere la sostenibilità accessibile ed efficiente per tutte le imprese.

Nata nel 2021, TreeBlock è la soluzione software All-In-One progettata per la gestione completa ed efficiente della sostenibilità aziendale. La piattaforma proprietaria, alimentata da intelligenza artificiale e tecnologie avanzate, consente alle aziende di monitorare, valutare e migliorare le proprie pratiche sostenibili. Attraverso una piattaforma centralizzata, TreeBlock permette di raccogliere e analizzare dati precisi, generare report dettagliati e facilitare il processo decisionale.

“La missione di TreeBlock è fornire alle aziende gli strumenti necessari per integrare pratiche sostenibili nella loro attività quotidiana, trasformando la sostenibilità da un costo aggiuntivo a un investimento strategico per il futuro. Siamo convinti che l’adozione di pratiche sostenibili possa migliorare la competitività aziendale, ottimizzare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale” spiega Stefan Grbovic, CEO e co-founder di TreeBlock.

La bussola della sostenibilità aziendale per le PMI

Definendosi la bussola della sostenibilità aziendale per le PMI, TreeBlock è la realtà che ha sviluppato il primo metodo per gestire e monitorare la sostenibilità aziendale delle PMI italiane.

Le aziende sono sempre più soggette a regolamenti stringenti in materia di catena di approvvigionamento etica. Attraverso l’utilizzo della piattaforma proprietaria TreeBlock One, TreeBlock offre alle aziende un software che le aiuta a monitorare e documentare queste pratiche può semplificare il processo di conformità ai requisiti legali, oltre che creare in maniera più efficiente report ambientali, migliorando la produttività e permettendo una risposta più rapida alle problematiche ambientali.

Puntando sull’automazione, la piattaforma centralizza tutte le informazioni sulla sostenibilità in un’unica interfaccia, automatizzando attività critiche come il monitoraggio delle emissioni e la gestione dei rifiuti, riducendo il lavoro manuale e minimizzando gli errori.

L’impiego della blockchain garantisce che i dati raccolti dall’impresa siano legalmente validi, aumentando la trasparenza, l’affidabilità e rafforzando la sua credibilità presso donatori, stakeholder e autorità.

Avendo a cuore la conformità normativa, TreeBlock aiuta le aziende a rispettare normative e standard internazionali come CSRD, SFDR, EU Taxonomy, SASB, GRI, ESRS, SDGs e CAM, monitorando i cambiamenti legislativi e aggiornando le politiche aziendali.

“Grazie a uno strumento efficace validato grazie a un sempre più mirato utilizzo della tecnologia, il nostro obiettivo è anche facilitare la comunicazione e la collaborazione tra dipendenti, clienti, investitori e comunità locali, promuovendo una cultura aziendale inclusiva e responsabile. La nostra soluzione è infatti progettata per essere flessibile e adattabile, supportando non solo le PMI ma anche le grandi aziende nel loro percorso verso la sostenibilità” aggiunge Giuseppe De Bernardo, COO di TreeBlock.

Progetti futuri

Grazie alla raccolta di capitale, TreeBlock è ora meglio posizionata per espandere la propria offerta e supportare un numero crescente di aziende nel loro impegno verso un futuro sostenibile. L’obiettivo della startup è continuare a innovare e migliorare le proprie soluzioni per aiutare le imprese a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e a contribuire positivamente al benessere del nostro pianeta.

Le aziende che utilizzano già TreeBlock hanno la possibilità di ottenere incentivi fiscali, tassi d’interesse agevolati sul merito creditizio e migliorare la competitività nelle gare d’appalto.

Tra i partner con cui TreeBlock collabora già figurano oltre 100 imprese, 20 partner certificati e incubatori.