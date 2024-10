Temptation Island: Titty getta l’anello di fidanzamento nel fuoco

Scena madre durante l’ultima puntata di Temptation island: Titty, una delle fidanzate, ha gettato l’anello di fidanzamento nel fuoco del falò

“Prima quest’anello rappresentava tutto, ora invece non ha più senso. Ha lo stesso senso del legno nel fuoco, può morire insieme a lui”. E zac, la fidanzata Titty getta l’anello di fidanzamento ricevuto da Antonio nel falò. Il fuoco fa una fiammata e si colora di verde (eh? ma di cosa era fatto? boh) e il ‘circo’ prosegue. Una scena madre, iconica, che resterà nella storia del programma e che ancora a Temptation Island non si era vista. Nessuno era arrivato a tanto, a gettare un anello nel fuoco per disperazione e disprezzo verso il proprio fidanzato. Il gesto, accompagnato da alcune frasi pronunciate in napoletano (“Ci vogliono i sottotitoli quando parla”, scrive qualche utente, e un altro “Ma lei una parola di italiano la conosce?”), è arrivato dopo aver visto gli ennesimi video che documentavano l’avvicinamento del fidanzato Antonio alla single Saretta. I due sono anche andati a mangiare insieme il sushi, imperdonabile.

LEGGI ANCHE: Temptation Island inizia il 10 settembre: ecco le coppie

La scena dell’anello nel fuoco, come prevedibile, ha suscitato entusiasmo e dibattito in rete: “La scena più bella del mondo”, oppure “Capolavoro assoluto“. Molti hanno fatto i complimenti al videomaker, per quella (incredibile) fiammata verde. Qualcuno scrive. Diversi citano il Signore degli anelli: “E Frodo c’ha messo tipo 15 ore per lo stesso risultato…”, oppure “Non vedo le rune in elfico”. Qualcuno fa osservazioni meschine sull’anello: “Un anello da 20 euro, sarà fatto di amianto“. Ma anche: “Appena letto che il fuoco diventa verde con il rame, per far capire anche quanto lui sia pezzente”.

CHI SONO TITTY E ANTONIO

Titty e Antonio vengono da Napoli, stanno insieme da 3 anni e convivono da 1.

Per Antonio ‘l’asticella della gelosia’ di Titty è un po’ troppo alta, ma lei non è d’accordo. Come finirà?