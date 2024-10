Sostenibilità: consegnati i premi “Road to green Awards 2024”

Consegnati i riconoscimenti del contest #roadtogreen, un ’ iniziativa organizzata ogni anno da Road to green 2020 e rivolta a creativi, innovatori e artigiani

Di recente a Tivoli, si è svolto il Forum “La città del futuro”, l’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Road to green 2020 presieduta da Barbara Molinario, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di Consumerismo No Profit. Temi focali: ambiente, sostenibilità, futuro e innovazione. L’evento è stato inserito nel calendario delle celebrazioni per i 30 anni di ASA Tivoli SPA, Azienda Speciale Ambiente del Comune di Tivoli. L’argomento centrale di quest’anno è stato “La rivoluzione sostenibile” e, grazie alla presenza di esperti nel settore, moderati da Luigi Gabriele, sono stati affrontati aspetti legati alla vita di ogni specie, dando anche un taglio più pratico ed economico, analizzando una delle risorse naturali più importanti nella società di oggi.

Road to green Awards 2024: i premiati

I Road to green Awards 2024, riconoscimenti destinati a soggetti che si siano distinti per le loro attività e il loro impegno nella creazione di un mondo più sostenibile, sono andati quest’anno a:

Emilio Engst – Direttore di ASA Tivoli Spa, per l’impegno profuso nel trasformare Tivoli in una Città più moderna, ecologica e vivibile per il suo eccezionale contributo nella gestione e valorizzazione della Città, in un’ottica di sostenibilità e rispetto ambientale.

Francesco Notari – Presidente di Vis Romana; per il suo straordinario impegno nella promozione di un mondo più sostenibile attraverso l’educazione alla legalità e la sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Massimo Viscogliosi – proprietario della Cantina Albetum, per il suo eccezionale impegno nella valorizzazione del territorio della Valle del Comino attraverso un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Riccardo Luciani – Commissario Straordinario Riserva Naturale Regionale “Nazzano Tevere Farfa”, per il suo impegno nella valorizzazione e tutela di una delle aree naturali più importanti del Lazio.

Il Ministro dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per il suo impegno nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali e alimentari del nostro Paese, in un’ottica di sostenibilità ambientale e responsabilità verso le future generazioni. Il premio è stato ritirato per conto del Ministro da Livio Proietti, Presidente Ismea.

Erica Piacenza è la vincitrice del contest #roadtogreen 2024

Sono state presentate le opere finaliste del contest #roadtogreen, un’iniziativa organizzata ogni anno da Road to green 2020 e rivolta a creativi, innovatori e artigiani che abbiano idee concrete per rendere il nostro domani più green, inclusivo e sostenibile. Dopo l’esposizione di tutti i partecipanti presenti, la giuria ha decretato il migliore progetto, ovvero “Eco Planning – Future of Fashion” di Erica Piacenza. La direttrice di Accademia del Lusso, Laura Gramigna ha motivato la sua scelta sottolineando come “la finalista, attraverso un approfondito lavoro di ricerca e sperimentazione, abbia sviluppato un’idea davvero innovativa in ambito moda. Con il progetto “Eco Planning – Future of Fashion” ricerca, artigianalità, creatività ed ecosostenibilità si fondono dando vita ad un prodotto unico e contemporaneo. Siamo lieti di supportare la creatività ed il lavoro di questa giovane designer offrendole la possibilità di scegliere nella nostra offerta formativa uno short course di 50 ore”.