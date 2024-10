“Sempre tu nel mio cuore” di Melissa Wiesner arriva in Italia

Da Melissa Wiesner una storia senza tempo che racconta di amicizia, di legami famigliari strappati e poi ricuciti, e del coraggio di tornare ad amare

Un segreto inconfessabile. La forza del vero amore. Anna è un’anima persa. Gabe è un ragazzo dal cuore grande. Può il vero amore resistere a ogni segreto? Il primo incontro tra Anna e Gabe avviene in un’affollata aula universitaria: lei è una studentessa prodigio di soli sedici anni, non parla mai della sua vita e preferisce tenere le distanze da tutti fino a quando non potrà lasciarsi il passato alle spalle; lui è un ragazzo molto popolare, è membro di una delle confraternite più in vista e ha una grande famiglia a cui tiene moltissimo. Non potrebbero essere più diversi, eppure, dopo un inizio burrascoso, la sintonia tra loro è innegabile e instaurano un’amicizia che via via comincia ad assomigliare all’amore.

Quando Gabe e la sua famiglia si avvicinano troppo alla sua verità, però, Anna scappa e tenta di allontanarli. Molto tempo dopo una tragedia la riporta in città, e quando ritrova Gabe per lei è come tornare finalmente a casa. È la persona di cui Anna si fida di più, ma se lui conoscesse tutti i suoi segreti capirebbe che in realtà è un’anima persa, che non si sente degna di amare ed essere amata. Riuscirà ad aprirsi e a dare a Gabe una vera possibilità? E se scoprisse che anche lui ha qualcosa da nascondere? Quanto dolore possono sopportare due cuori prima di spezzarsi o unirsi per sempre? Una storia senza tempo che racconta di amicizia, di legami famigliari strappati e poi ricuciti, e del coraggio di tornare ad amare.