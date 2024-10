Previsioni meteo 2 ottobre 2024: maltempo al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024: nuova perturbazione in transito sulle regioni del Nord e del Centro con piogge e temporali

Dopo che l’estate ha fatto l’estate, posizionandosi al 3° posto tra quelle più calde mai registrate in Italia, anche l’autunno sembra voler rispettare la tradizione, con una lunga fase dinamica che riguarderà la nostra Penisola anche, con tutta probabilità, nella prima parte del mese di ottobre, alternando fasi di maltempo alla risalita di brevi parentesi anticicloniche, con altalena termica. Nella giornata di oggi avremo infatti condizioni meteo instabili al Nord e al Centro per l’arrivo di una nuova perturbazione. Dopo una breve pausa asciutta anche nel weekend avremo di nuovo maltempo, con temperature in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge o temporali sull’Emilia Romagna, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di tempo asiutto con nubi sparse alterante a schiarite su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge lungo le regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni attesi su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Appenninici peninsulari e sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge su Campania e Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .