Naufragio Bayesian: spunta video girato la notte dell’affondamento

Un video esclusivo, recuperato dalla trasmissione Quarta repubblica, mostra i lampi e la tempesta in arrivo poco prima del naufragio del Bayesian

Un video della tempesta in arrivo postato sui social proprio dal marinaio che quella notte era di turno come vedetta sul Bayesian. Mentre il mastodontico yacht del magnate Mike Lynch è ancora in fondo al mare al largo di Palermo e l’inchiesta sta ancora cercando di ricostruire come sia stato possibile che l veliero sia affondato in soli 16 minuti, spunta un video che ha dell’incredibile. A scovarlo, e a renderlo pubblico, è stata la trasmissione Quarta repubblica di Mediaset. Il video in questione era stato postato su Instagram dal giovane Matthew Griffiths, 22 anni, il marinaio che il comandante James Cutfield aveva lasciato di turno di guardia quella notte.

IL PROFILO SOCIAL ORA NON È PIÙ PUBBLICO

Il video, che porta la data del 19 agosto (quindi proprio quella della notte dell’affondamento (tra il 18 e il 19 agosto), era stato postato come una storia e, alle immagini in cui è visibile l’albero altissimo dello yacht e il cielo pieno di nuvole e lampi, è stata abbinata una musica degli Acdc, la canzone Thunderdstruck. Un video paradossale e che, visto oggi col senno di poi, lascia esterrefatti: il giovane, quindi, anzichè preoccuparsi, faceva un video e lo postava di social scegliendo pure una colonna sonora ad effetto? Le indagini dovranno appurarlo. Il profilo social (che porta il nome di Mathew Griff e riporta molte immagini di vari yacht), dopo che Quarta repubblica ha trovato il video e ha cercato di contattarlo, è subito diventato privato e quindi ora le immagini non sono più scaricabili. Agli inquirenti il giovane marinaio, che è indagato insieme al capitano Cutfield e a un altro ufficiale, ha aver raccontato di aver svegliato il comandante, a un certo punto della notte, avvisandolo che il vento era pari a 20 nodi. Da quel momento, la situazione sarebbe precipitata in pochi minuti. Forse il video è stato girato prima che il vento aumentasse?

PORTELLONI CHIUSI, LA PROVA IN ALCUNE FOTO

Un altro elemento nuovo, sempre diffuso dalla trasmissione Quarta repubblica, è l’esistenza di alcune foto, che sarebbero state scattate al Bayesian dalle persone che si trovavano a bordo della goletta olandese Sir Baden Powell la sera prima del naufragio e che mostrerebbero come i portelloni – di cui tanto si è discusso nel tentativo di trovare una causa al naufragio – fossero chiusi. Il comandante, che è poi lo stesso che per primo ha salvato i superstiti del naufragio dello yacht a vela, ha raccontato che dopo essere tornati sulla nave dopo cena, ha spiegato di aver fatto un giro vicino alla yacht, prima di sistemarsi in rada, perchè gli ospiti gli avevano chiesto di poter vedere il mastodontico yacht da vicino.