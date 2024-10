Ipoacusia tema principale di “Elisir” stamani su Rai 3

Ipoacusia il tema principale di “Elisir” in onda stamani su Rai 3. Aglio e cipolla nello spazio dedicato all’alimentazione

Si occuperà di ipoacusia la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 2 ottobre alle 10.30 su Rai 3: perché insorge? E come si affronta? È possibile rallentarne l’evoluzione? Risponderà in studio il professor Antonio Minni, associato al Dipartimento Organi di Senso della Sapienza Università di Roma.

A seguire, si parlerà di stipsi, un disturbo che colpisce circa il 20% degli italiani: quali sono le cause? Quanto conta lo stile di vita? Come si cura? Risponderà il professor Berardino Vaira, direttore della Scuola di Specializzazione Medicina d’Emergenza e Urgenza all’Università di Bologna – Ospedale Sant’Orsola.

Nello spazio dedicato all’alimentazione, invece, protagonisti saranno l’aglio e la cipolla, validi alleati del benessere grazie alle loro numerose proprietà nutrizionali: approfondirà l’argomento la professoressa Renata Bracale, ricercatore e docente in Nutrizione Umana all’Università del Molise.

E infine, quali sono i modi realmente efficaci per smettere di fumare? È vero che non è mai troppo tardi per farlo? A dare indicazioni concrete su come abbandonare il vizio del fumo sarà il professor Roberto Boffi, responsabile di Pneumologia e del Centro Antifumo all’Istituto Nazionale Tumori di Milano.