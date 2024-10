Grande Fratello: impazza il gossip sulla gravidanza di Ilaria Clemente

Grande Fratello, Ilaria Clemente esce dalla Casa e il gossip impazza: è incinta. La ragazza si è ufficialmente allontanata per motivi personali

I fan del Grande Fratello sono in fibrillazione per la puntata di domani sera. Giovedì 3 ottobre in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini, da perfetto padrone di Casa, racconterà in compagnia delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi l’avventura dei concorrenti, ma non mancheranno le sorprese. Poco dopo la puntata dello scorso 30 settembre, infatti, Ilaria Clemente ha temporaneamente lasciato la casa del Grande Fratello. La ragazza si è ufficialmente allontanata per motivi personali. Sul web e sui social, però, la voce si sta diffondendo: Ilaria potrebbe essere la prima concorrente incinta della storia del reality show (il condizionale in questo caso è d’obbligo). Sembra, infatti, leggendo i siti di gossip, che la 32enne romana esperta di sicurezza informatica avrebbe parlato con le altre concorrenti nella Casa di un ritardo di 10 giorni e della volontà di fare un test di gravidanza. Del fidanzato si sa ben poco, solo che si chiama Daniele e che dai pianti in diretta le manca molto.

Sui canali social di Ilaria dopo l’uscita è comparso un messaggio della famiglia: “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa!”. Quel ‘momentanea’ vuol dire a breve la rivedremo nella casa più spiata d’Italia?