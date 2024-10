Tuttavia, un processo di selezione troppo lungo o poco chiaro può portare al ghosting, un fenomeno in crescita: StepsConnect risolve questa problematica

Il mercato del lavoro sta rapidamente cambiando, soprattutto con l’ingresso delle nuove generazioni. In particolare la Generazione Z, che oggi rappresenta circa il 30% della forza lavoro globale, porta con sé aspettative molto diverse rispetto alle generazioni precedenti: i candidati di oggi, infatti, non sono alla ricerca solo di un lavoro, bensì di un’esperienza che rispecchi i loro valori, come la flessibilità, l’inclusione e l’attenzione al benessere mentale​ . La mancanza di trasparenza e i processi di selezione lunghi e complessi sono tra i motivi principali per cui i candidati abbandonano le selezioni o “ghostano” i recruiter​ .

Circa il 64% dei candidati afferma che una candidate experience positiva li spinge a mantenere rapporti con i recruiter, anche se non hanno ottenuto il lavoro​ . Tuttavia, un processo di selezione troppo lungo o poco chiaro può portare al ghosting, un fenomeno in crescita, con oltre l’84% dei candidati che ha abbandonato una selezione negli ultimi 18 mesi​ .

Per cercare di risolvere queste problematiche nasce StepsConnect (www.stepsconnect.com), startup HR Tech che ottimizza i processi di talent acquisition e talent management attraverso una suite HR alimentata dall’intelligenza artificiale, progettata per automatizzare il recruiting e lo screening, supportando efficacemente il lavoro degli HR e Hiring Manager. StepsConnect offre una soluzione SaaS (software as a service) dedicata al team HR, che permette di automatizzare il processo di ricerca e gestione dei candidati, dalle Job Board alla selezione attiva all’interno del proprio database, fino alla prenotazione del colloquio. Grazie all’attenzione alla candidate experience, StepsConnect non solo riduce le attività time-consuming come le chiamate ripetitive per fissare appuntamenti, risparmiando fino al 50% del tempo, ma crea anche un’esperienza più fluida e personalizzata per il candidato.

“Con StepsConnect, vogliamo rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono il reclutamento. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, offriamo soluzioni che permettono ai team HR di risparmiare tempo prezioso, automatizzando processi come lo screening dei candidati e la pianificazione dei colloqui. Il nostro obiettivo è liberare il potenziale umano, permettendo ai recruiter di concentrarsi sulle decisioni strategiche e sulla creazione di relazioni più profonde con i candidati.” – commenta Matteo Trovò, Founder e CEO di StepsConnect.

Oggi la suite di StepsConnect è composta da 4 moduli:

WhatsApp AI interview

Riduce il tempo dedicato allo screening dei CV, alla profilazione dei candidati e alla gestione dei colloqui. Questo modulo automatizza fino all’80% delle interazioni iniziali, migliorando l’efficienza e riducendo il rischio di chiamate a vuoto.

Candidate Rediscovery

Consente di risparmiare sui costi delle Job Board riattivando i candidati esistenti nel database aziendale attraverso messaggi automatici su WhatsApp. Questa pratica aiuta a migliorare le performance della ricerca attiva, prevenire la perdita di tempo e risorse causata dall’acquisizione ripetuta di candidati già presenti​ nel Database.

Talent Acquisition

StepsConnect centralizza e amplia i canali di acquisizione dei candidati, permettendo di gestire oltre 100 piattaforme con un unico account. Con annunci ottimizzati per la candidate experience, si aumenta la probabilità di risposta, riducendo il tempo di chiusura delle selezioni fino al 30%​.

Talent Management

Questo modulo potenzia gli ATS esistenti creando shortlist automatiche basate su AI oppure può essere utilizzata come unico gestionale HR. La nostra suite è basata su moduli collaborativi che semplificano la comunicazione tra recruiter e hiring manager, migliorando notevolmente i tempi di risposta e contatto dei candidati.

Clienti e crescita

Ad oggi, StepsConnect ha guadagnato la fiducia di oltre 60 aziende, tra cui Roadhouse, Mediaset e NovaCoop, operando principalmente nei settori retail, GDO, hospitality e fashion, settori noti per l’alto turnover di personale. Grazie all’integrazione dell’AI all’interno della suite di StepsConnect, i processi di creazione della shortlist hanno portato ad una riduzione media dei tempi di assunzione del 34%, migliorando la qualità dei candidati e ottimizzando l’intero processo di recruiting.

Recentemente, StepsConnect ha chiuso un round di investimento da 1 milione di euro con il supporto di fondi come 40Jemz Ventures, Eden Ventures e Maggioli Ventures. Questo finanziamento permetterà l’espansione internazionale e l’ottimizzazione del prodotto, con l’obiettivo di penetrare ancora più a fondo nei processi di recruiting​. L’azienda ha raddoppiato inoltre il suo fatturato nella prima metà del 2024, dimostrando l’efficacia della sua soluzione e il crescente interesse da parte delle aziende​

“Con la nostra tecnologia, stiamo accelerando l’evoluzione digitale nel mondo delle risorse umane, rendendo il processo di recruitment più efficiente e migliorando l’esperienza sia dei recruiter che dei candidati, riducendo la distanza tra azienda e candidato.” – Denis Balbo, Head of Growth.