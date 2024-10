Caos treni: bufera social su Salvini che pensa alla Festa dei Nonni

Caos treni a Roma Termini, “Ci scusiamo per i disagi il ministro è occupato a fare gli auguri ai nonni”: bufera social su Salvini

“Ci scusiamo per i disagi il ministro è occupato a fare gli auguri ai nonni“. È una vera e propria bufera social quella che sta travolgendo il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: questa mattina migliaia di persone a Roma alla stazione Termini erano in attesa della risoluzione definitiva del guasto che dall’alba ha causato lo stop della circolazione ferroviaria. Il ministro, tra l’altro, era atteso per una conferenza stampa alla Stazione Ostiense e non si è presentato.

“Termini ‘spenta’ da ore, impianti out, treni cancellati, e il ministro di Infrastrutture e Trasporti cosa twitta? La Festa dei nonni. È tutto bellissimo“, scrive un utente.

Molte le reazioni sotto al post del ministro: “Ma davvero? Col caos a termini e Tiburtina, migliaia di passeggeri infuriati e tu fai il post sui nonni?”. E anche: “Sono bloccato alla stazione Termini di Roma da un paio di ore, quando Le rimane un po’ di tempo per fare il ministro dei trasporti può per favore risolvere la situazione? Vorrei festeggiare a casa anche io la festa dei nonni con i miei cari, grazie per l’attenzione dedicata“.