Ultima puntata per “I Leoni di Sicilia” su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 torna l’appuntamento con “I leoni di Sicilia”: la trama dell’ultimo episodio della fiction con Miriam Leone e Michele Riondino

Quarto ed ultimo appuntamento, martedì 1° ottobre alle 21.30, in prima visione su Rai 1, con “I leoni di Sicilia” la serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino. Vincenzo, ormai cinquantacinquenne, è ancora ossessionato dalla ricerca di un titolo nobiliare da accostare al nome dei Florio. Per questo si rifiuta di dare il suo benestare quando la sua primogenita Angela riceve una proposta di matrimonio dal figlio di un armatore come lui.

Tocca a Giulia difendere la figlia, insieme a Ignazio che si preoccupa della felicità della sorella a discapito della sua, facendo una promessa che forse non potrà mantenere quando conoscerà Camille, una ragazza francese. Intanto, nel 1860 Giuseppe Garibaldi è ormai alle porte della Sicilia e i Florio, forti protagonisti della vita economica e sociale dell’isola, si preparano a vedere l’Italia unita.

Vincenzo, ormai anziano, si accosta al “partito” rivoluzionario, ma motivato in realtà dalla ricerca del profitto personale, per creare un proprio istituto bancario, sotto il neonato Regno d’Italia. Ora spetta a Ignazio investire sul futuro: sposare una nobile e rinunciare al suo amore per Camille. Nonostante la preoccupazione di Giulia nel vedere il figlio avviarsi verso una vita arida e priva di sentimenti, sacrificati in nome del dovere, Ignazio sposa la baronessina Giovanna D’Ondes, della quale non è innamorato.

Questo porterà Giulia a perdere definitivamente fiducia nel rapporto col marito e a raggiungere in Francia la figlia Giuseppina, anch’essa andata via di casa dopo una violenta lite con l’austero padre. Nel cast anche Vinicio Marchioni, Paolo Briguglia, Eduardo Scarpetta, Donatella Finocchiaro e Claudia Pandolfi.