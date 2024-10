Stanotte su Rai 2 “La Fisica dell’Amore” e la relazione causa – effetto

Nella notte su Rai 2 in onda “La Fisica dell’Amore” con la relazione causa – effetto. Tra gli ospiti Caterina Balivo e Paolo Nespoli

È il tema della causa – effetto, e quindi delle conseguenze, il filo conduttore del nuovo appuntamento con il professor Vincenzo Schettini e “La Fisica dell’Amore”, in onda martedì 1° ottobre alle 23.25 su Rai 2. I nuovi “ospiti – studenti” che varcheranno la soglia della classe televisiva per eccellenza saranno l’attore e comico Herbert Ballerina, lo showman e attore Massimo Lopez, la conduttrice televisiva Caterina Balivo, l’astronauta Paolo Nespoli e il cantautore Il Tre che si esibirà con il suo singolo “Camminare sulla Luna”. Gli ospiti ricorderanno aneddoti della loro esperienza scolastica e si soffermeranno sul tema di puntata, partecipando in prima persona a degli esperimenti che il professore Schettini farà in studio.

Non mancherà la “lavagnatta” finale sulla quale Vincenzo Schettini annoterà tre spunti di riflessione che riassumeranno le tre parole chiave emerse durante la discussione sul tema di puntata. Alcuni tra le ragazze e i ragazzi del pubblico racconteranno, nel “momento coraggio”, un periodo particolarmente intenso della loro vita. Non mancherà, come al solito, l’accompagnamento musicale del giovane pianista Angelo Santirocco.

Anche il pubblico da casa sarà chiamato a dire la propria utilizzando l’hastag #lafisicadellamore per commentare l’evoluzione della puntata sulle piattaforme social.