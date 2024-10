“Simply the best” è il nuovo libro di Suzan Elisabeth Phillips

Quando si tratta di amore, quale prezzo siamo disposti a pagare per essere i migliori? Le risposte nel romanzo di Suzan Elisabeth Phillips

Brett Rivers è il più ambito agente sportivo sul mercato: determinato, ambizioso e letale. Fallire? Non è mai stata un’opzione. Rory Garrett, al contrario, è un vero disastro. Ha un grande cuore, un conto in banca completamente al verde, un talento per creare cioccolatini deliziosi e un enorme complesso di inferiorità per aver sempre vissuto all’ombra del fratello, leggenda del football americano e il più importante cliente di Brett. I due non avrebbero mai dovuto incontrarsi e soprattutto non avrebbero mai dovuto affrontare le terribili conseguenze di una stupida notte di passione.

Agli occhi di Rory, Brett incarna tutti quei valori sbagliati che dilagano nella nostra società, mentre per lui Rory rappresenta tutto ciò che di proibito desidera possedere. Una donna che nella sua vita ha riscontrato un fallimento dopo l’altro e un uomo che ha sempre trionfato in tutto, si confrontano in quella che potrebbe essere la sfida più grande della loro vita. Quando si tratta di amore, quale prezzo siamo disposti a pagare per essere i migliori?