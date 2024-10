Previsioni meteo 1 ottobre 2024: ancora sole poi tornano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, martedì 1 ottobre 2024: tempo stabile su tutta l’Italia con l’alta pressione ma non durerà troppo a lungo

Dopo un mese di settembre a larghi tratti piovoso, ottobre inizia con condizioni meteo stabili e soleggiate grazie all’alta pressione in espansione sul bacino del Mediterraneo. Nel corso della prima settimana di ottobre potremmo vedere infatti un campo di alta pressione gonfiarsi tra Mediterraneo ed Europa portando condizioni meteo più stabili e temperature in rialzo. D’altra parte il flusso atlantico sembra voler rimanere piuttosto attivo e dunque potremmo aspettarci un’alternanza, con l’arrivo di impulsi instabili sul Mediterraneo, che oltre a portare piogge manterrebbero anche un clima fresco.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 1 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui settori alpini. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi in arrivo a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Toscana. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori con locali piogge. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .