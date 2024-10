Possibile correlazione tra danno gastrointestinale e malattia di Parkinson

Il danno alla mucosa del tratto gastrointestinale superiore, osservato tramite endoscopia, è stato associato a un rischio maggiore del 76% di una successiva diagnosi di Parkinson

Il danno alla mucosa del tratto gastrointestinale superiore, osservato tramite endoscopia, è stato associato a un rischio maggiore del 76% di una successiva diagnosi di malattia di Parkinson, secondo uno studio di coorte retrospettivo pubblicato su Jama Network.

Nel corso di un follow-up medio di quasi 15 anni, le persone con danni alla mucosa del tratto gastrointestinale superiore avevano una probabilità maggiore rispetto a quelle senza tali danni di sviluppare la malattia di Parkinson (HR 1,76, IC 95% 1,11-2,51, P=0,01), secondo quanto riportato da Trisha Pasricha, del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston e coautori.

Il danno alla mucosa è stato definito come erosioni, esofagite, ulcere o lesioni peptiche rilevate tramite esofagogastroduodenoscopia (EGDS) o referti patologici.

All’inizio dello studio, i pazienti con danni alla mucosa avevano più probabilità di avere una storia di infezione da Helicobacter pylori, uso di inibitori della pompa protonica, uso cronico di farmaci antinfiammatori non steroidei, malattia da reflusso gastroesofageo, fumo, costipazione e disfagia.

Questo studio è uno dei tanti che collegano la malattia di Parkinson a precedenti infiammazioni sistemiche o intestinali.

“Esiste una crescente quantità di letteratura che supporta l’idea che, almeno per alcuni pazienti, la malattia di Parkinson possa avere origine nell’intestino,” ha dichiarato Pasricha.

“Sappiamo che molti pazienti con Parkinson sperimentano sintomi come costipazione o difficoltà a deglutire, anni o addirittura decenni, prima di manifestare sintomi motori. E gli studi hanno trovato depositi di alfa-sinucleina lungo tutto il tratto gastrointestinale,” ha aggiunto.

Le prove aneddotiche sembravano suggerire una correlazione più alta tra le ulcere peptiche e la malattia di Parkinson, ha osservato Pasricha. “Qui abbiamo dimostrato per la prima volta che una storia di danno alla mucosa gastrointestinale superiore, confermata tramite esami endoscopici e referti patologici, è associata a un rischio maggiore del 76% di sviluppare la malattia di Parkinson,” ha osservato.

“Questo è uno studio di associazione, non di causalità, il che rende questi risultati particolarmente interessanti,” ha osservato Pasricha.

“La dopamina gioca un ruolo importante nell’integrità della mucosa gastrointestinale,” ha spiegato. “Quindi, il danno alla mucosa è il fattore scatenante che porta al malfunzionamento patologico dell’alfa-sinucleina, o le persone destinate a sviluppare il Parkinson hanno una diminuzione subclinica della dopamina che aumenta il rischio di danni alla mucosa molto prima dei sintomi motori? Queste sono le domande su cui stiamo lavorando ora.”

La causa della malattia di Parkinson non è chiara. Circa 20 anni fa è stata proposta l’ipotesi che la malattia possa avere origine nell’intestino in un sottogruppo di pazienti, con la patologia correlata all’alfa-sinucleina che si diffonde al cervello attraverso il nervo vago. Da allora, molti fattori correlati all’intestino coinvolti nello sviluppo o nella progressione del Parkinson sono stati studiati.

Il disegno dello studio

In questa analisi, Pasricha e colleghi hanno studiato 9.350 pazienti del sistema Mass General Brigham senza una storia di Parkinson, che avevano eseguito un’endoscopia superiore con biopsia tra gennaio 2000 e dicembre 2005, e li hanno seguiti fino a luglio 2023. Hanno abbinato i pazienti con danno alla mucosa con pazienti senza danni alla mucosa, in base all’età, al sesso e alla data della prima endoscopia.

I partecipanti avevano un’età media di circa 52 anni. Più della metà (55,4%) erano uomini; la maggior parte erano bianchi (73,7%), il 7,9% erano di razza africana e il 2,9% erano asiatici.

Durante un follow-up medio di 14,9 anni, sono state diagnosticate malattie di Parkinson in 52 pazienti (2,2%) con danno alla mucosa gastrointestinale superiore e in 48 pazienti (0,5%) senza danno alla mucosa (rapporto di incidenza 4,15, IC 95% 2,89-5,97, P<0,001).

L’età media alla diagnosi di Parkinson era di 73 anni. I fattori associati a un aumento del rischio di sviluppare il Parkinson includevano l’età, il punteggio dell’indice di comorbidità di Charlson-Deyo, la costipazione e la disfagia. L’appartenenza alla razza asiatica o nera era associata a un rischio ridotto di sviluppare il Parkinson.

Nel complesso, il sesso e una storia di infezione da H. pylori non erano associati al rischio di Parkinson. Le analisi dei sottogruppi hanno mostrato che la presenza iniziale di H. pylori nelle biopsie era associata a una maggiore probabilità di Parkinson nelle persone con danno alla mucosa, ma non in quelle senza danno alla mucosa.

Lo studio ha presentato diverse limitazioni, hanno riconosciuto Pasricha e i coautori. I casi di Parkinson diagnosticati e trattati al di fuori del sistema Mass General Brigham non sono stati inclusi, né sono stati presi in considerazione i referti esterni di danno alla mucosa.

“Questo presenta un rischio di effetto carry-over se, per esempio, una diagnosi di Parkinson fosse stata fatta prima che il paziente entrasse nella nostra coorte ma non fosse stata riportata fino a dopo il danno alla mucosa,” hanno scritto i ricercatori. “Riteniamo che ciò possa essere mitigato dai nostri sforzi per confermare una diagnosi di Parkinson valutando le informazioni sulle prescrizioni.”

Esisteva la possibilità di un bias di sorveglianza verso i pazienti con danno alla mucosa, e variabili sconosciute potrebbero aver influenzato i risultati.

hang JJ, et al “Upper gastrointestinal mucosal damage and subsequent risk of Parkinson disease” JAMA Netw Open 2024; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.31949.