Polti vince il premio mondiale Plus X Award con La Vaporella e Vaporetto Style. Le due linee sono state riconosciute per l’alta qualità, il design, la facilità d’uso e la sostenibilità

Polti è stata insignita del prestigioso Plus X Award. Le due linee di prodotto Polti La Vaporella e Polti Vaporetto Style, hanno ottenuto il più importante premio mondiale per l’innovazione nei settori della tecnologia, dello sport e dello stile di vita. Assegnato ogni anno ai marchi che si distinguono per l’eccellenza dei loro prodotti in termini di qualità e innovazione, il Plus X Award, con le sue sette categorie di eccellenza – Innovazione, Alta Qualità, Design, Facilità d’Uso, Funzionalità, Ergonomia ed Ecologia – è un riconoscimento di grande prestigio a livello mondiale.

Questo riconoscimento premia non solo la qualità e l’innovazione dei prodotti attuali, ma celebra anche la lunga tradizione di Polti nell’evoluzione delle tecnologie a vapore. L’azienda ha infatti rivoluzionato il mondo della stiratura domestica con l’invenzione del ferro da stiro a caldaia, un’innovazione che ha cambiato radicalmente il modo di stirare in tutto il mondo, offrendo prestazioni superiori e maggiore efficienza. Polti è stata anche pioniera nel campo della pulizia a vapore, introducendo soluzioni all’avanguardia che hanno trasformato le abitudini di pulizia domestica, garantendo igiene e sanificazione senza l’uso di prodotti chimici. Questa doppia leadership, nella stiratura e nella pulizia, testimonia l’impegno costante dell’azienda nell’anticipare le esigenze dei consumatori con tecnologie innovative e sostenibili.

La gamma Polti La Vaporella, iconica ed innovativa linea di ferri da stiro con caldaia made in Italy, è stata premiata per la sua alta qualità, il design, la facilità d’uso, la funzionalità e l’ecologia, elementi che la rendono un prodotto altamente performante ed affidabile. Polti La Vaporella, che nel 2022 aveva già ricevuto il premio Gand Prix de l’Innovation, colpisce per la sua qualità eccezionale e il design elegante, che coniuga impatto estetico e innovazione. La potente tecnologia a vapore garantisce risultati di stiratura eccellenti, dotata di programma ECO che permette di ridurre i consumi di energia e acqua nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, la piastra brevettata arrotondata di La Vaporella facilita lo scorrimento sui tessuti e garantisce risultati di stiratura impeccabili. A conferma della sua eccezionale affidabilità, la caldaia dei modelli Polti La Vaporella è garantita 10 anni* contro i danni del calcare.

La linea di scope a vapore Polti Vaporetto Style, già eletta in Francia Prodotto dell’Anno nel 2023, ha conquistato i giurati per le sue caratteristiche innovative, l’alta qualità, il design, la facilità d’uso e la funzionalità. Polti Vaporetto Style combina in modo elegante le funzioni di scopa a vapore e pulitore portatile, offrendo una soluzione di pulizia efficace, pratica e veloce. Leggera e compatta, è ideale per l’uso quotidiano, garantendo maneggevolezza e facilità di trasporto da una stanza all’altra. Con il suo design italiano, da cui derivano esclusivi dettagli estetici e funzionali, offre una pulizia profonda di tutti i tipi di pavimento, inclusi i più delicati come il parquet, e di qualsiasi superficie della casa, solo con la potenza del vapore, e senza bisogno di detergenti chimici, e dove c’è una macchia ostinata la funzione EXTRA VAPORE permette di sciogliere lo sporco ancora più facilmente. Dalla cucina ai lavandini, dal divano al materasso, dal pavimento alle tende, il vapore di Polti Vaporetto Style semplifica la pulizia di ogni angolo della casa. Una combinazione perfetta di funzionalità, eleganza e potenza che lo rende indispensabile per le pulizie quotidiane.

La giuria internazionale di esperti del Plus X Award valuta i prodotti secondo diversi criteri, premiando quelli che rappresentano il meglio in termini di qualità e innovazione. I sigilli di qualità del Plus X Award stabiliscono così uno standard per i migliori prodotti e rappresentano un segno inconfondibile di eccellenza.

*Garanzia valida solo sull’assieme caldaia (elettrovalvola, caldaia, raccordo di carico) contro gli attacchi del calcare.