Indagine ultras Milano: lite sui social tra Selvaggia Lucarelli e la mamma di Fedez

Indagine ultras a Milano: botta e risposta a suon di storie Instagram tra Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez e Selvaggia Lucarelli

Un botta e risposta a suon di storie Instagram: un vero e proprio dissing (come si dice ora) tra Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez e Selvaggia Lucarelli. L’argomento della contesa? L’arresto dei capi ultras di Inter e Milan che ha coinvolto in qualche maniera anche il rapper milanese. Con l’accusa di associazione a delinquere, estorsione e lesioni figurano anche Christian Rosiello, guardia del corpo di Fedez, Luca Lucci e Islam Hagag entrambi vicini al cantante. Ma lui non è in alcun modo toccato dall’inchiesta, non è indagato e non ha nessun addebito, ma il suo nome circola nelle carte per i frequenti rapporti con gli ultras arrestati e nell’ordinanza ci sono suoi messaggi e sue intercettazioni. Lucarelli, scherzosamente, in una storia social ha fatto notare l’associazione tra gli arresti e l’inaugurazione da parte di Fedez di una casa che accoglierà bambini pazienti oncologici e le loro famiglie in una struttura nata dalla ristrutturazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

“Beh due giorni fa Fedez era qui, a fare la sua beneficenza a favore di fotografi. Che carino, si è occupato di ristrutturare un bene confiscato alla criminalità organizzata!”, ha scritto la giornalista. La storia è stata ricondivisa dalla mamma del rapper: “Cara Selvaggia se vuoi ti insegno come si fa”. “Non c’è bisogno signora! Faccio già il mio, grazie. Se vuole le insegno io come si fa, ma senza fotografi”, le ha detto Lucarelli, aggiungendo: “Comunque queste madri che hanno le gesta del figlio spalmate tutti i giorni sui giornali e si preoccupano per quello che scrivo io fatico a capirle“.