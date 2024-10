In libreria “Manuale d’illustrazione”, la nuova guida di Denise Shimabukuro

Disponibile nelle librerie e online “Manuale d’illustrazione” la nuova guida edita da 24 ORE Cultura e scritta da Denise Shimabukuro

Arriva in libreria anche “Manuale d’illustrazione” la nuova guida edita da 24 ORE Cultura e scritta da Denise Shimabukuro, rivolta sia a tutti coloro che si accingono a muovere i primi passi nel mondo dell’illustrazione sia ai disegnatori più esperti, alla ricerca di una bussola per orientare la propria crescita creativa.

“Si dice sempre che “inizia tutto con una storia”, non è vero? In effetti, è proprio così. Ogni illustrazione dovrebbe muovere da qualcosa che stimoli l’immaginazione, ma devo ammettere come artista che in molti casi inizia, semplicemente, con una spaventosa pagina bianca”, inizia con questa premessa l’autrice Denise Shimabukuro che introduce così il lettore alla scoperta del volume.

Il manuale, diviso in otto sezioni, accompagna il lettore lungo un approfondito percorso attraverso le diverse fasi del processo di illustrazione, condividendo con esso una serie di trucchi e consigli utili non solo a raccontare una storia tramite l’illustrazione, ma a farlo divertendosi e con consapevolezza. Dopo essersi soffermata sulle basi, l’autrice non trascura alcun elemento fondamentale, dedicandosi con spiegazioni dettagliate – sempre accompagnate da esempi ed esercizi pratici – a concetti più complessi come la composizione, le mappe dei libri e le direzioni, l’analisi dei personaggi, l’anatomia umana e quella animale, arrivando infine alla costruzione dei fondali e dei props di scena.

Grazie a questo approccio step-by-step, “Manuale d’illustrazione” riesce a trattare in maniera ordinata moltissimi degli aspetti cardine del lavoro di un illustratore, rimanendo al contempo di facile fruizione e adatto anche ai più inesperti, senza sacrificare la cura per i dettagli e l’attenzione ai fondamenti teorici.