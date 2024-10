Il suicidio di Hitler su Rai Storia per “La fine del Nazismo”

L’ultimo capitolo della serie “La fine del nazismo”, in onda martedì 1° ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia

Aprile 1945: Hitler si sente tradito da tutti, anche dal popolo tedesco. Saputo di quanto successo in Italia al corpo di Mussolini, non vuole farsi catturare e prima di suicidarsi, si sposa con Eva Braun nel Bunker. È l’ultimo capitolo della serie “La fine del nazismo”, in onda martedì 1° ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Via radio viene detto da Goebbels alla popolazione, che il Führer è stato ucciso dai sovietici. La fine è segnata e chi non si suicida, cerca di fuggire facendo accordi col nemico. Speer, Göring e Himmler vengono arrestati. Himmler riesce a suicidarsi, mentre per gli altri si apre il processo di Norimberga.