Il mercato dell’intelligenza artificiale marittima cresce a ritmo record

Negli ultimi 12 mesi, il mercato dell’intelligenza artificiale marittima ha registrato un’espansione esponenziale, quasi triplicando le sue dimensioni, secondo il nuovo rapporto Thetius, commissionato da Lloyd’s Register.

Una nuova ricerca stima che il mercato dell’intelligenza artificiale (IA) marittima sia ora valutato a 4,13 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto quinquennale previsto del 23%. Ciò segna un aumento sostanziale rispetto alla valutazione dell’anno scorso di 1,47 miliardi di dollari, sottolineando la rapida adozione delle tecnologie di IA nel settore, secondo il rapporto Beyond the Horizon: Opportunities and Obstacles in the Maritime AI Boom di Thetius.

Il rapporto identifica 36 compagnie di navigazione che hanno implementato o pianificano di implementare tecnologie basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno. Le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 63% dei fornitori di tecnologia AI, hanno svolto un ruolo fondamentale, insieme al 18% di entità aziendali e a un crescente 17% di startup, con un aumento del 5% rispetto al 2022-2023.

Il rapporto evidenzia anche sei aree critiche dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, tra cui la manutenzione basata sulle condizioni dei dati e la gestione dei porti, con casi di studio come la collaborazione di LR con NYK e MTI.

Commentando i risultati, Mark Warner, Global Content and Communications Director, Lloyd’s Register ha affermato: “I risultati del rapporto mostrano che il settore marittimo, spesso percepito come tradizionale e resistente al cambiamento, sta ora abbracciando l’intelligenza artificiale con notevole entusiasmo. Questo cambiamento è guidato dalla necessità di una maggiore efficienza operativa, una maggiore sicurezza e un impegno per la sostenibilità. Le tecnologie AI vengono sfruttate per ottimizzare i viaggi, prevedere le esigenze di manutenzione, migliorare la sicurezza della navigazione e gestire il consumo energetico in modo più efficace”.