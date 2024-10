Il film “I miserabili” stasera su Rai 5: ecco la trama

Un film ispirato alle rivolte che hanno infiammato le strade di Parigi nel 2005: è “I Miserabili”, per la regia di Ladj Ly, in onda martedì 1° ottobre alle 21.15 su Rai 5

Un film ispirato alle rivolte che hanno infiammato le strade di Parigi nel 2005: è “I Miserabili”, per la regia di Ladj Ly, in onda martedì 1° ottobre alle 21.15 su Rai 5. Montfermeil, periferia di Parigi, luglio 2018. Nel giorno in cui tutta Parigi celebra in strada la vittoria della nazionale francese ai Mondiali, il poliziotto Stéphane, appena trasferito alla Brigata anticrimine della Capitale, si unisce alla squadra del razzista Chris e dell’africano Gwada.

Mentre i tre poliziotti pattugliano la banlieue, la tensione tra le comunità africane, arabe e gitane per la gestione del territorio si arroventa. Il furto di un cucciolo di leone da un circo sarà il pretesto perfetto per innescare una vera e propria faida tra gruppi che sfocerà in una caccia all’uomo all’ultimo sangue in cui sarà inevitabilmente coinvolta anche la pattuglia di Ruiz. Nel cast Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly.