Grande fratello: bufera per le parole di Yulia e Signorini

Grande fratello, fanno discutere le parole di Yulia sui “disturbi alimentari” e l’offesa di Signorini a Tommaso Franchi (e un po’ a tutti gli idraulici): “Sei un idraulico, ragioni con i tubi”

È stata la puntata degli scivoloni: la quinta puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera 30 settembre su Canale 5, ha visto due momenti di tv abbastanza discutibili. Da un lato la concorrente Yulia Naomi Bruschi ha parlato in modo spiacevole di Jessica Morlacchi e dei “disturbi alimentari” di cui soffrirebbe. Dall’altro, il conduttore Alfonso Signorini ha avuto una pessima uscita a proposito di Tommaso, il concorrente non famoso che fa l’idraulico.

LO SCONTRO TRA JESSICA MORLACCHI E YULIA

Che non si sopportino non è una novità: la rivalità tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi, all’interno della casa del Grande fratello, è cosa ormai piuttosto conclamata. Ieri sera lei due, durante una pausa della diretta, hanno avuto un nuovo scontro. Jessica Morlacchi, notando che la ragazza continuava a guardarla, se ne è avuta a male e le ha detto di smettere di farlo. È partito un battibecco tra le due (dove il livello è ben presto scaduto e sono volate parole come ‘cazzi tuoi’ e ‘dillo a tua sorella’). A un certo punto, la cantante ha detto a Yulia “Ma vai a mangiare”. La modella cubana ha replicato: “Ma vai a mangiare cosa, guarda che sei te che soffri di disturbi alimentari”. E più tardi, parlando appartata con un concorrente, Yulia ha ripreso il discorso vantandosi di essere stata una “signora”. “Se io la volevo attaccare le dicevo ‘Oh bella, almeno io posso mangiare perchè non ho disturbi alimentari come te’, e non cado in basso, perchè sono una signora e non ti vado ad attaccare nella debolezza”.

SIGNORINI: “SEI UN IDRAULICO E RAGIONI CON I TUBI”

Un altro momento di livello molto basso, nel corso della puntata, è stata l’uscita del conduttore Alfonso Signorini mentre parlava con Tommaso Franchi, il24enne senese che di mestiere fa l’idraulico. “Capisco che sei un idraulico e ragioni con i tubi, ma non sei un troglodita, devi parlare“, ha detto Signorini esortando il giovane a intervenire nel dibattito. In quel momento si stava commentando alcuni momenti dello stesso Tommaso e di Mariavittoria. La frase di Signorini ha gelato i concorrenti e anche il pubblico. Il web, poi, lo ha travolto di critiche protestando contro l’uscita “classista“.