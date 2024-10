Farmaci per l’obesità: Eli Lilly chiude accordo con Haya Therapeutics

Eli Lilly ha annunciato una collaborazione significativa con Haya Therapeutics per rafforzare la sua presenza nel mercato dei trattamenti per l’obesità

Eli Lilly ha annunciato una collaborazione significativa con Haya Therapeutics per rafforzare la sua presenza nel mercato dei trattamenti per l’obesità. Le due aziende uniranno le forze per sfruttare la piattaforma genomica RNA-guidata della biotech svizzera, con l’obiettivo di sviluppare nuovi trattamenti per l’obesità e altre condizioni metaboliche.

Haya riceverà un pagamento iniziale, oltre a un investimento azionario, ed è idonea a ricevere fino a 1 miliardo di dollari in pagamenti legati al raggiungimento di traguardi specifici, oltre a royalties sui futuri prodotti.

Secondo i termini dell’accordo pluriennale, la piattaforma di Haya sosterrà la scoperta di nuovi farmaci in fase preclinica, identificando e convalidando bersagli lncRNA specifici per tessuto, malattia e cellule. I farmaci sviluppati grazie a questa collaborazione potrebbero potenzialmente riprogrammare gli stati cellulari responsabili della malattia, offrendo una maggiore efficacia e una minore tossicità rispetto ai trattamenti attuali.

L’lncRNA (RNA lungo non codificante, o long non-coding RNA) è una categoria di RNA che non codifica per proteine, ma svolge altre funzioni regolatorie all’interno della cellula. Questi lncRNA sono molecole di RNA più lunghe di 200 nucleotidi e rappresentano una parte significativa del cosiddetto “genoma oscuro”, cioè quella porzione del genoma umano che non è direttamente coinvolta nella codifica delle proteine, ma che ha ruoli importanti nel controllo dei processi cellulari. Gli RNA lunghi non codificanti costituiscono circa il 98% del genoma umano. Questi lncRNA regolano i percorsi genetici e le proteine associate alla malattia, innescando stati cellulari correlati alle patologie.

“Questa partnership con Lilly dimostra i progressi significativi che abbiamo fatto con la nostra piattaforma genomica rivoluzionaria RNA-guidata e conferma il potenziale del targeting degli lncRNA per le condizioni croniche”, ha dichiarato il CEO di Haya, Samir Ounzain.

Si tratta della prima collaborazione di Haya con una grande azienda farmaceutica. La scorsa settimana, Bayer e NextRNA hanno siglato un accordo per sviluppare insieme terapie a base di lncRNA per l’oncologia. NextRNA ha ricevuto 547 milioni di dollari iniziali per sviluppare due molecole innovative dirette verso gli lncRNA.

Eli Lilly ha investito 700 milioni di dollari nel 2022 per un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Boston, dedicato alle terapie innovative su base genetica. Lilly sostiene che le terapie genetiche hanno il potenziale per trasformare le opzioni di trattamento per diabete e obesità, riducendo la frequenza delle dosi e rendendo queste condizioni croniche più gestibili.

Gli sforzi recenti di Lilly hanno posizionato l’azienda come leader nel trattamento dell’obesità. A meno di un anno dal lancio sul mercato, le vendite del suo farmaco Zepbound hanno raggiunto 1,24 miliardi di dollari nel secondo trimestre di quest’anno, superando le aspettative di Wall Street.

La collaborazione con Haya potrebbe portare allo sviluppo della prossima generazione di farmaci contro l’obesità, oltre il mercato in espansione degli agonisti del GLP-1, che si stima raggiungerà un valore di 47,4 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuale composto del 33% entro il 2032.