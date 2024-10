Camilla Dot nelle radio e in digitale con “Sequences”

In rotazione radiofonica “Sequences”, il nuovo singolo di Camilla Dot disponibile sulle piattaforme di streaming digitale

“Sequences” è una ballata romantica che parla di una ragazza che si ritrova sola stesa a letto a ripensare alla sua relazione appena terminata in maniera brusca. Prova a capire i motivi per cui è finita, sperando che possa tornare l’amore che c’era prima. E quindi prova a ricordare tutti i momenti migliori della loro relazione, e tenta di riviverli, fallendo. Perché alla fine capirà che semplicemente non ha funzionato, e non ha nulla a che vedere con lei.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa è forse la canzone a cui sono più legata, forse perché è la prima che ho mai scritto. Avevo 10 anni e per la prima volta avevo provato a scrivere alcuni dei miei pensieri, e vedere quanta felicità provavo componendo era veramente inaspettato. Portai la canzone alla mia prima insegnante di canto, con cui parlo ancora al giorno d’oggi, e mi ha detto che era bellissima, da lì mi ha aiutata a portarla in vita. Le sarò per sempre grata. E ora, dopo quasi 10 anni, posso finalmente portarla nelle vite di altre persone.”

Nel videoclip di “Sequences” la protagonista è interpretata da Camilla DOT che si ritrova a riflettere sulla sua relazione appena terminata. È sola, si sente completamente persa e cerca di ripercorrere ciò che è stato, tornando negli stessi posti, facendo le stesse cose, per poi capire che forse è il momento di lasciar andare, e il videoclip termina con la coppia che decide di lasciar andare.