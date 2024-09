“Wolf Warrior” in prima visione su Rai 4: la trama del film

Il film “Wolf Warrior”, in onda stasera in prima visione su Rai 4: ecco la trama dell’action-movie di e con Jing Wu

Il soldato Leng Feng, particolarmente abile come cecchino, entra a far parte dei Wolf Warriors, una divisione elitaria delle forze speciali cinesi. Ma l’implacabile signore della droga Min Deng, con il quale Leng Feng ha un personale conto in sospeso, assume un gruppo di mercenari per assassinarlo. A capo della squadra di assassini c’è lo spietato ex Navy Seal americano Tom Cat.

È il film scritto, diretto e interpretato da Jing Wu (che firma la regia come Jacky Wu), “Wolf Warrior”, in onda in prima visione lunedì 30 settembre alle 21.20 su Rai 4. Nel ruolo del leader dei mercenari c’è il divo delle arti marziali cinematografiche Scott Adkins. Il successo di “Wolf Warrior” ha portato il film a essere il capostipite di una saga che, a oggi, conta già tre capitoli.