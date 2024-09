Su Rai 2 torna “Lo spaesato”: Teo Mammucari va a Sonnino

“Lo Spaesato” torna stasera su Rai 2. Teo Mammuccari va a Sonnino e il “People comedy show” racconta il borgo laziale e i suoi abitanti

Questa settimana Teo Mammuccari porta il suo programma ”Lo Spaesato” a Sonnino, in provincia di Latina. Lunedì 30 settembre alle ore 21.20 su Rai 2, la terza punta del suo “ people comedy show” che racconta l’Italia attraverso la comicità, visita il paese laziale, dove gli artigiani difendono tradizioni che sembravano perdute, dove è sempre tempo per una gita con le amiche e dove– svoltato l’angolo – è possibile incontrare per caso, il campione del mondo “Spillo” Altobelli. Teo Mammuccari si cimenta come al solito, in interviste divertenti, vive insieme agli abitanti del luogo esperienze curiose, conosce le loro storie e le trasforma poi – attraverso la sua lente dissacrante – nei personaggi di una grande commedia popolare.

A fare da cornice a questa avventura, c’è lo spettacolo comico che si tiene dopo l’esplorazione di ogni paese: nel teatro storico del piccolo comune, gli abitanti si radunano per ascoltare Teo raccontare la sua esperienza, trasformandosi così nei i protagonisti dello spettacolo e per ridere insieme a lui. Qual è infatti il modo migliore di raccontare l’Italia, se non attraverso le risate? Dopo la tappa a Sonnino con il suo borgo medievale, nella prossima puntata Mammuccari sarà ad Acerenza (PZ), dove il conduttore ha trascorso i primi anni della sua vita, e poi a Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.