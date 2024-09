Stasera su Rai 3 “Lo stato delle cose” con Massimo Giletti

A “Lo stato delle cose” da stasera su Rai 3, con Massimo Giletti il meglio della scena culturale nazionale e internazionale: i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito

Dal 30 settembre arriva “Lo stato delle cose”, in onda il lunedì in prima serata su Rai 3. Massimo Giletti riparte da “Lo stato delle cose”, il nuovo programma che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare.