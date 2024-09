Previsioni meteo 30 settembre 2024: fase di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 settembre 2024: temperature di nuovo in aumento e tempo stabile con l’alta pressione

L’Alta pressione batte un colpo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, con condizioni meteo caratterizzate da maggiore stabilità e mitezza, ma con nuovo possibile forte peggioramento alle porte. L’inizio di ottobre potrebbe aprirsi una fase più stabile e asciutta, dominata dalla nuova espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Tale evoluzione farebbe tornare ad aumentare le temperature, con clima peraltro anche più mite e con valori potenzialmente superiori alla media di riferimento. Tuttavia, una nuova ondata di maltempo anche intenso si intravede dopo i primi giorni del nuovo mese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alterante a schiarite su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti sulla Puglia. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni. In serata tempo ancora stabile ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .