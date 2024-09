Nelle librerie e online “La resa del duca” di Evie Dunmore

Cosa potrà venir fuori dalla battaglia di sentimenti e idee tra il più grande stratega del regno e una giovane intellettuale che sta per rovesciare un duca?

Inghilterra, 1879. La brillante Annabelle Archer è fra le prime donne a essere ammessa all’Università di Oxford, un privilegio rarissimo, soprattutto per lei, figlia di un parroco di campagna. In cambio della borsa di studio, però, dovrà sostenere la causa per il suffragio femminile, reclutando uomini influenti disposti ad appoggiare il movimento. Il suo primo obiettivo è Sebastian Devereux, il freddo e calcolatore Duca di Montgomery che la Regina Vittoria ha scelto come consigliere per la campagna elettorale dei Conservatori e che guida la politica britannica. Sebastian è sgomento nel trovare un gruppo di suffragiste all’interno della sua tenuta ducale, ma la vera minaccia che deve affrontare sono i suoi inaspettati sentimenti per una di loro. Il duca sta cercando una moglie di pari livello, così da assicurarsi l’eredità per cui ha lottato e che è riuscito a ricostruire tanto duramente, una commoner non potrebbe mai…