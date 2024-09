Moda: ecco lo stile Demure di Malo Cashmere

Stile Demure: l’’eleganza sussurrata con i capi nei toni naturali del beige nella collezione Autunno Inverno 24/25 di Malo Cashmere

L’estetica “Demure”, ovvero look sofisticati, sobri, non ostentati, sta emergendo con forza, portando a riscoprire un’eleganza pacata, che pone l’accento su capi raffinati, lontani dagli eccessi. Malo, brand icona del lusso discreto e dell’eleganza sussurrata, interpreta questa tendenza con una selezione di capi in maglieria nelle nuance naturali del beige, che incarnano alla perfezione lo spirito “demure”.

Il beige

Il beige, colore neutro per eccellenza, è la tela ideale per esprimere uno stile sofisticato e senza tempo. In “Framing”, la collezione AI24/25 di Malo Cashmere, il beige si declina in una serie di proposte di maglieria che esaltano la purezza delle linee e la qualità delle materie prime. Dall’abito in cotone, alpaca e lana che abbraccia le forme senza segnarle, al bomber in cashmere con cappuccio e zip per il leisurewear, dal cardigan e la maglia collo alto in cashmere con particolare lavorazione treccina, al girocollo in lana con bottoni, fino alla gonna dritta e la polo misto cashmere: ogni pezzo è pensato per esaltare la bellezza naturale di chi lo indossa, senza ostentazioni.

Demure secondo Malo

L’estetica “demure” celebra un’eleganza composta, dove la qualità dei materiali e la cura dei dettagli diventano protagonisti. Malo interpreta questo stile con capi che abbracciano il corpo con delicatezza, offrendo comfort e raffinatezza in ogni occasione. Che si tratti di un pull, ideale per le giornate più fredde, o di una maglia leggera per le serate settembrine, i capi in maglieria beige di Malo sono pensati per chi cerca un’eleganza senza tempo.

Very mindful, Very demure

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte consapevoli, Malo si distingue per l’utilizzo di materiali pregiati e durevoli. Ogni capo di maglieria è realizzato con filati naturali di altissima qualità, come il cashmere e la lana merino, lavorati con tecniche artigianali che rispettano l’ambiente e le persone. Questa attenzione e consapevolezza in termini di sostenibilità si sposa perfettamente con la tendenza “demure”, che privilegia capi destinati a durare nel tempo, lontani dalla logica del fast fashion.

I capi “demure” fanno parte di Framing la collezione autunno-inverno 2024/25 di Malo Cashmere: inquadrature di culture diverse, in cui l’identità è valorizzata dalla diversità, per veri globetrotter contemporanei. La nuova collezione incarna l’eleganza senza tempo e l’innovazione distintiva del brand, celebrando gli oltre 50 anni di storia di yarn couture come un’ode alla maestria e all’artigianalità. Rinnovando le lavorazioni artigianali nelle quali Malo Cashmere è da sempre leader, questa collezione offre un omaggio al passato, rivisitando con modernità gli elementi iconici della maison. Con uno sguardo attento alla tradizione e una visione rivolta al futuro, Malo presenta una sinfonia di colori, volumi e texture che non solo riflettono la sua ricca eredità artigianale, ma che catturano l’attenzione anche di un pubblico contemporaneo. L’impegno per l’eleganza senza tempo si traduce così in una collezione che, pur abbracciando la storia della maison, si rivolge con freschezza e stile a un moderno cittadino del mondo, raffinato e cosmopolita, pronto ad abbracciare diversi frame culturali nel segno dell’alta manifattura e con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al benessere dato dalle fibre naturali, core assoluto del brand.