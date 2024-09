In libreria “Workf-Life Balance” di Aisha Franz

“Work-Life Balance” di Aisha Franz è un ritratto tagliente sulla ricerca dell’equilibrio tra lavoro e vita privata

Arriva in libreria “Work Life Balance” la nuova graphic novel edita da 24 ORE Cultura COMICS con i testi e le illustrazioni di Aisha Franz, nata per raccontare in chiave ironica ed estremamente contemporanea le difficoltà legate alla ricerca di un equilibro tra vita privata e ambizione lavorativa.

Un’aspirante artista costretta a vendere le proprie ceramiche per pochi euro su Etsy, una wellness influencer che fatica ad alzarsi dal letto e sospesa dal lavoro perché accusata di molestie, un hacker rifiutato dalla startup di un amico perché troppo qualificato: sono questi i tre ambiziosi ma disillusi protagonisti – Anita, Sandra e Rex -, costretti dalle circostanze a cercare un aiuto professionale da parte di un altrettanto eccentrica terapista, la Dottoressa Sharifi.

A sovvertire le aspettative dei lettori – così come quelle dei protagonisti – sarà proprio la figura della Dottoressa Sharifi che, nascosta dietro il tipico paio di spessi occhiali a specchio, non si sforza di celare un carattere estremamente scostante, autoreferenziale e distratto, al punto da interrompere spesso, e con fare annoiato, i tre pazienti in cerca di un confronto. L’evidente disinteresse verso i pazienti non è però che una sola faccia della medaglia, che trova la sua antitesi nell’esagerato interesse dimostrato dalla Dottoressa verso la propria vera passione, ovvero sé stessa.

Critica tagliante ed ironica alle ambiguità dell’era digitale e alla ricerca di un “rimedio veloce” per problemi profondi e radicati, la graphic novel di Aisha Franz racconta attraverso stravaganti sequenze narrative la continua lotta che tutti noi ci troviamo a combattere, e sempre più spesso a perdere, alla ricerca dell’impossibile equilibro tra benessere e ambizione