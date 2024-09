Il Governo Brasiliano noleggerà navi da crociera per la UNFCCC COP 30

Il Governo del Brasile noleggerà due grandi navi da crociera in occasione della 30ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici

Il Governo del Brasile ha annunciato l’intenzione di noleggiare due grandi navi da crociera in occasione della 30ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC COP 30), che si terrà a Belém do Pará, una città situata nel cuore della regione amazzonica, nel novembre del 2025.

Secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale, queste imponenti navi saranno utilizzate per garantire una ricezione adeguata ai numerosi partecipanti attesi per l’evento. Le navi attraccheranno presso il porto di Belém, incrementando di oltre 4.500 posti la capacità ricettiva alberghiera della città, un apporto considerevole per far fronte all’afflusso previsto.

Per permettere l’accesso a queste navi di grandi dimensioni, il governo ha avviato un progetto di dragaggio che consentirà il transito sicuro nel canale d’accesso al porto. Inoltre, è in fase di progettazione un nuovo terminal passeggeri, che fungerà da area di accoglienza per gli ospiti a bordo delle navi.

In un’intervista rilasciata a Cruise Industry News da Brasilia, Marcelo Freixo, presidente dell’agenzia di promozione turistica brasiliana Embratur, ha confermato che sono in corso trattative avanzate con diverse compagnie di crociera. “Embratur è pienamente coinvolta nelle discussioni. Faciliteremo la contrattazione e le operazioni delle navi, e le negoziazioni sono a buon punto” ha dichiarato Freixo, sottolineando la stretta collaborazione tra l’agenzia e lo staff presidenziale.

Dato che la capacità alberghiera attuale di Belém è stata giudicata insufficiente per ospitare un evento di tale portata, l’utilizzo delle navi rappresenta una soluzione strategica per risolvere i problemi logistici legati all’accoglienza dei partecipanti.