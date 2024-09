La startup EdTech Improovo acquisisce FormatoriItaliani.it, il servizio nato con l’obiettivo di mettere in connessione chi offre e chi cerca formazione

12Venture ( 12venture.com ), il primo Startup Studio in Italia che opera esclusivamente nei settori dell’EdTech e dell’HR Tech, cede FormatoriItaliani.it, il servizio nato con l’obiettivo di mettere in connessione chi offre e chi cerca formazione che, nel corso degli anni, ha dato vita alla più grande community italiana del settore, a Improovo, ( www.improovo.com ), la startup HR Tech ideatrice della prima piattaforma di crowdsourcing esclusivamente dedicata al mondo della formazione aziendale e della consulenza direzionale.

La mission di 12Venture, nato nel 2023 nel contesto di Enzima12, venture builder specializzato nei settori dei servizi per la formazione e per il lavoro, è sempre stata quella di promuovere l’innovazione nel settore della formazione e del lavoro, valorizzando il lifelong learning e il workplace learning, disegnando e lanciando soluzioni innovative e rispondendo specificatamente alle esigenze del mercato della formazione degli adulti. Tutto ciò grazie a un network qualificato e una profonda conoscenza del settore e dei suoi bisogni. Tale operazione, pertanto, si innesta in un’ottica di investimento più ampia, che porta e aggiunge valore a Improovo, che mira a sua volta a potenziare la sua offerta e ampliare il suo bacino di formatori per rispondere in maniera sempre più efficace e puntuale alle richieste del mercato.

Formatori Italiani, un progetto ideato da 12Venture, è una piattaforma grazie alla quale formatori e aziende di ogni settore si incontrano e si conoscono online. La piattaforma ha oggi oltre 1000 formatori iscritti, e vanta una community social composta da più di 4000 professionisti.

Chi è Improovo? La startup HR Tech che sta cambiando le regole del mercato della formazione aziendale

Improovo nasce in Emilia-Romagna dalle menti di Germano Verì, Maurizio Melandri e Giorgio Minguzzi, per migliorare la vita lavorativa di chi, in azienda, si occupa di formazione del personale e deve scegliere i fornitori per i piani formativi aziendali, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di formazione aziendale. Tramite la piattaforma web di improovo.com l’azienda pubblica la sua esigenza formativa e ottiene molteplici proposte diversificate dai formatori interessati, scegliendo così l’offerta che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il servizio è completamente gratuito per chi cerca formazione, ovvero le aziende, mentre richiede il pagamento di una fee a chi la offre, i formatori, ma solo in caso di aggiudicazione dell’opportunità. Facile, veloce e gratuito, garantisce così all’azienda un ventaglio di offerte diversificate con un’unica richiesta, offrendo soluzioni formative tailor-made. L’enorme vantaggio risiede nell’orientare e far risparmiare molto tempo a HR manager e HR director in un mercato ricchissimo di player ed è al contempo una soluzione più meritocratica, poiché la piattaforma fornisce tutti gli strumenti per dare evidenza del proprio valore ed esperienza.

“L’operazione, con la quale 12Venture entra nella compagine sociale di Improovo, rafforza il nostro Startup Studio sotto il profilo tecnologico e commerciale, aumentando le opportunità di networking per i professionisti ed offrendo un servizio più completo e integrato alle aziende. L’integrazione con Improovo porta ai professionisti di Formatori Italiani, già posizionata come community nazionale per connettere formatori e aziende, un’ulteriore ottimizzazione dell’offerta, ampliando la gamma di servizi disponibili: un accesso facilitato a soluzioni di formazione aziendale personalizzata, strumenti digitali più avanzati e un network più vasto di professionisti e aziende. L’integrazione di Formatori Italiani in Improovo permette ai propri professionisti di ampliare la propria base clienti, migliorare la visibilità e consolidare la posizione nel mercato EdTech italiano.” commenta Fabrizio Gallante, Managing Partner di Enzima12 e dello Startup Studio 12Venture.

“L’acquisizione di FormatoriItaliani.it consente a Improovo di ampliare le sue soluzioni per la formazione e aprirsi al mercato della formazione finanziata, potendo beneficiare dell’infrastruttura sviluppata da Formatori Italiani e delle risorse del gruppo Enzima12. L’accesso a una piattaforma più vasta e strutturata permette anche di ottimizzare il matching tra formatori e aziende, incrementando la qualità e l’efficienza del processo. Questa acquisizione rappresenta un’opportunità per la nostra società di consolidare la propria presenza nel mercato EdTech, aumentando la visibilità e la competitività anche grazie alla sinergia con il brand e la community di Formatori Italiani​, continuando così a perseguire il nostro obiettivo di creare il primo vero one-stop-shop della formazione aziendale in Italia.” – commenta Germano Verì, Founder e Ceo di Improvoo.