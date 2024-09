Arriva in Italia “Interpretazioni dell’amore” di Jane Campbell

Interpretazioni dell’amore di Jane Campbell è un romanzo corale bellissimo e doloroso che esplora magistralmente il profondo mistero alla base delle connessioni nascoste che ci legano l’uno all’altra

«Mi dispiace cara Sally Rooney, ma Jane Campbell è appena diventata la mia nuova scrittrice di sesso preferita». – Clara Mazzoleni, Rivista Studio

Da più di cinquant’anni il professor Malcolm Miller conserva un segreto, custodito in una lettera affidatagli da sua sorella Sophy poco prima di morire insieme al marito in un tremendo incidente. Una lettera che racconta la verità sul padre della piccola Agnes e su una notte terribile e meravigliosa. Allora Malcolm e Sophy erano poco più che ragazzi, con l’intera esistenza davanti, l’amore una possibilità ancora da esplorare. Il destino però ha voluto diversamente e adesso che Malcolm sente avvicinarsi la fine, il matrimonio della figlia di Agnes, Elfie, è forse l’occasione giusta per lui per lasciare finalmente deflagrare questa verità e mettere a posto quello che, sempre più, gli appare uno sbaglio imperdonabile. Ma Malcolm non è il solo ad arrivare al matrimonio di Elfie con un segreto celato dentro di sé e la sensazione di qualcosa di irrisolto nella propria vita: Agnes, che sta vivendo una complicata storia d’amore con il suo nuovo partner e che da sempre è alla ricerca del proprio cammino nel mondo, è preoccupata perché per la prima volta tornerà nella grande casa dove viveva con il vecchio marito, e una inquietudine simile attanaglia Joseph, parente degli sposi ed ex terapista della stessa Agnes, che per lei ha sempre nutrito una strana e inconfessabile attrazione. Qual è, in tutti loro, il significato del desiderio che in un modo o nell’altro nel tempo hanno occultato anche a se stessi?