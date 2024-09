Aperto il Bando del Concorso di Poesia italiana “Il Seraphicum in versi”

RicreArte, Agenzia Internazionale d’Arte, lancia il 21° Bando del Concorso di Poesia italiana dal titolo “Il Seraphicum in versi”

RicreArte, Agenzia Internazionale d’Arte, in persona della sua Presidente Professoressa Maria Paola Andreani, sempre attenta alle iniziative e promozioni culturali, indicono il seguente bando di concorso “Il Seraphicum in versi” indirizzato a poeti o aspiranti tali di tutta Italia, inclusi gli stranieri residenti, dai professionisti agli emergenti, purché maggiorenni.

Il 21° Bando del Concorso di Poesia italiana dal titolo “Il Seraphicum in versi” vedrà l’assegnazione di piccoli premi in denaro per incoraggiare il rinnovo e l’incremento della risonanza lirica persa e comunque diminuita dal tempo del Covid.

RicreArte ha la ferma convinzione di voler rilanciare ed emancipare la Poesia in tutte le forme e declinazioni, nella concreta speranza di rinverdire, arricchire e riportare gli incontri culturali ai più idonei ranghi di qualche anno fa. Salvaguardando la valenza di tutti gli ammessi alla fase finale, il concorso sarà suddivisa in tre sezioni:

1. Emergenti (dai 18 a 30 anni);

2. Maturi (da 31 a 50 anni);

3. Maestri (da 51 anni in poi).

RicreArte affida l’importante incarico al proprio Comitato Scientifico, unica giuria delegata, esaminante e giudicante, composta dalla Presidente Professoressa Maria Paola Andreani, dal Professor Nuccio Mula, dalla Dottoressa Erika Eramo, dal Dottor Giorgio Pica, dal Maestro Ernesto Lamagna, dal Maestro Silvana Galeone e dal Dottor Geranio Neri d’Ostan.

REGOLAMENTO

01. Ogni poeta potrà presentare un massimo di tre componimenti a tema libero, inediti, in italiano che abbiano un titolo e che non superino, ciascuno, un massimo di trentasei versi.

02. Tutti i testi saranno considerati “senza errori” perché, a prescindere dalla Giuria che giudica, la direzione RicreArte non si prende l’arbitrio di correggere alcunché di ogni testo ricevuto non potendo assumersi la responsabilità di cambiare, in vece dell’autore, qualsivoglia voce.

03. Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle opere e di quanto dichiarato; per questo, in caso di inaccettabili licenziosità, obbliga RicreArte all’immediata esclusione.

04. Rispetto assoluto della Privacy come impone l’Articolo 15 C.C. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.

05. La stesura dei testi è uguale per tutti e deve permettere alla Giuria di avere una condizione giudicante equanime; i testi devono essere redatti in word con il font Time New Roman, corpo 12 e salvati in file pdf; vanno inviati alla unica mail ricevente ufficiale riferita al 21° Concorso di Poesia “Il Seraphicum in versi”: redazione.ricreartelirica@gmail.com.

PARTECIPAZIONE

Ogni poeta per partecipare al Concorso deve inviare il Modulo di partecipazione allegato che raccoglie i dati richiesti e utili a RicreArte.

Possono partecipare al Concorso di Poesia tutti i poeti, italiani e stranieri, purché maggiorenni e residenti in Italia: i componimenti unitamente all’Iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2024.

La quota prevista per la partecipazione al concorso è di Euro 40,00 (quaranta euro) che va versata a mezzo Bonifico Bancario sul seguenti IBAN IT10 X030 6905 0521 0000 0008 842 intestato a THE FACTORY srl Roma, con specifica causale “21°CONCORSO POESIA RICREARTE”.

PREMI

Oltre ai vari premi in denaro, ci saranno le pubblicazioni sui social (FB e IG) e sulla prestigiosa rivista FSM International Art Magazine.

• Al primo classificato della categoria Emergenti, Maturi e Maestri verrà consegnato un premio in denaro di Euro 500,00 (cinquecento euro) cadauno, brevi manu, la sera stessa della Premiazione generale Sabato 30 Novembre 2024 c/o la Sala Sisto V del Complesso Monumentale Università del Seraphicum di Via del Serafico n. 1, 00142 Roma.

• Al secondo classificato nelle tre sezioni succitate viene riconosciuto un premio in denaro di Euro 350,00 (trecentocinquanta euro) cadauno, stessa tempistica e modalità del precedente.

• Al terzo classificato nelle tre sezioni suddette viene riconosciuto un premio in denaro di Euro 200,00 (duecento euro) cadauno, stessa tempistica e modalità del precedente.

Il totale del montepremi in palio è pertanto di Euro 3.150 (Euro 1050 per singola sezione).

A tutti i poeti che partecipano al 21° Concorso “Il Seraphicum in versi” viene riconosciuta la pubblicazione gratuita di una loro poesia nella Rubrica periodica di FSM la celebre rivista d’arte internazionale, nella sezione “L’angolo della Poesia”.