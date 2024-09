Amici 24: ecco chi è la nuova prof. di ballo Deborah Lettieri

Amici 24, dal Crazy Horse al video con Beyoncé: ecco chi è la nuova prof. di ballo Deborah Lettieri. La coreografa ha preso il posto di Raimondo Todaro

Ieri pomeriggio ha preso ufficialmente il via la nuova edizione di Amici. Tra le novità di quest’anno spicca certamente l’uscita del maestro Raimondo Todaro, che dopo tre anni ha lasciato il talent. Al suo posto, la new entry, Deborah Lettieri che accompagnerà gli alunni in questa 24esima edizione.

CHI È DEBORAH LETTIERI?

Classe 1983, originaria di Parma, la ballerina e coreografa Lettieri non è nuova alla tv. Nel 2018, è stata uno dei giudici del programma ‘Dance Dance Dance’ di Sky, accanto a Luca Tommassini. Dopo aver lavorato a New York e fatto parte del corpo di ballo del Teatro Regio di Parma, la svolta per la sua carriera arriva quando, nel 2012, viene arruolata come ballerina del famosissimo locale parigino ‘Crazy Horse’, con il nome di Gloria di Parma in onore della sua città. Nel 2019, Lettieri ha curato le coreografie dello spettacolo “Fame, le musical”, andato in scena al Casino de Paris e le Folies Bergère di Parigi. Nel 2013 è stata nel corpo di ballo del video ‘Partition’ di Beyoncé, girato proprio al Crazy Horse. Lettieri si definisce femminista e promulgatrice della sessualità femminile.