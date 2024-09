Zelensky incontra Trump: “Mi ha assicurato che sosterrà l’Ucraina”

Zelensky a Fox News: “Trump mi ha assicurato che sosterrà l’Ucraina”. “Un incontro molto produttivo” quello tra il tycoon e il presidente ucraino

“Un incontro molto produttivo”. Lo definisce così Donald Trump quello avuto con il presidente Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo in viaggio negli Usa per presentare il “Piano di vittoria” contro la Russia e già illustrato nei giorni scorsi a Joe Biden e Kamala Harris.

Ai microfoni di Fox News per un’intervista esclusiva, Zelensky ha, poi, commentato il colloquio con il tycoon dicendo: “Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente, ma ho ricevuto da Donald Trump informazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l’Ucraina”. L’ex presidente degli Stati Uniti “era molto interessato a capire dettagli direttamente da me”, ha spiegato ancora Zelensky parlando del suo piano. Il presidente ucraino ha, inoltre, sostenuto di posizionarsi come neutrale riguardo le prossime presidenziali americane: “Non voglio essere coinvolto nel periodo elettorale. Non voglio perdere una o l’altra parte degli americani”. E sugli aiuti ricevuti dagli Usa (le munizioni a lungo raggio, ma non solo) ha spiegato che, quando sarà autorizzato l’uso, verranno utilizzati “solo su target militari”.

ZELENSKY TORNA IN UCRAINA

Su X, Zelensky ha aggiunto: “Di ritorno dagli Stati Uniti. Avevamo molti compiti da portare a termine durante questa visita e ne abbiamo implementati molti. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando a fermare il terrore russo e capiscono che solo la forza può costringere la Russia a rispettare le regole e ad aderire ai principi fondamentali del mondo. La vita è costruita sui principi e sullo stato di diritto quando non possono essere distrutti dalla violenza. Ecco perché l’unità è così essenziale, l’unità tra gli alleati, l’unità del mondo, per fermare la Russia, porre fine a questa guerra e garantire una pace vera e giusta. Una pace che l’Ucraina desidera più di chiunque altro al mondo, e che certamente arriverà”.

NUOVI ATTACCHI RUSSI

Nella notte, intanto, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 125 droni ucraini in 7 regioni russe, come riporta l’agenzia Tass. La Russia ha, poi, attaccato Zaporizhzhia con bombe guidate, ferendo almeno 5 civili. Ieri, invece, sono stati almeno 6 i morti e 10 i feriti in un attacco con droni in un ospedale ucraino e in un settore residenziale a Sumy.