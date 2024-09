Turismo: l’Italia è l’11° Paese più costoso d’Europa in cui viaggiare

HelloSafe rivela il budget medio giornaliero necessario per viaggiare in 136 Paesi del mondo, compresi alloggio, cibo e trasporti

Pianificare un budget è sempre un passo importante per ogni viaggiatore che si prepara a un viaggio all’estero. In un nuovo studio publicato oggi , HelloSafe rivela il budget medio giornaliero necessario per viaggiare in 136 Paesi del mondo – compresi alloggio, cibo e trasporti. Lo studio mostra che :

Laos (con un budget di 12 € al giorno), Kazakistan (17 €) e Ruanda (19 €) sono i tre Paesi più convenienti tra i 136 confrontati.

(con un budget di 12 € al giorno), (17 €) e (19 €) sono i tre Paesi più convenienti tra i 136 confrontati. Al contrario, le isole caraibiche di Barbados (311 €), Antigua e Barbuda (291 €) e Saint Kitts e Nevis (256 €) sono le 3 destinazioni con i budget di viaggio più elevati.

(311 €), (291 €) e (256 €) sono le 3 destinazioni con i budget di viaggio più elevati. Con un budget medio giornaliero di 150 €, l’Italia si colloca al 30° posto a livello mondiale e al 11° in Europa.

Per consultare lo studio completo : https://hellosafe.it/assicurazione-viaggio/budget-viaggio-ranking-paesi

Metodologia

Questo budget comprende le spese sostenute dal viaggiatore in loco nel Paese di destinazione, ovvero: spese di alloggio, spese di vitto, spese di trasporto all’interno del Paese stesso, spese destinate alle visite e alle attività turistiche in loco. Al contrario, questo budget non include le spese di trasporto verso il Paese di destinazione (tipicamente il costo del biglietto aereo).