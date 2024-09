Tiziano Migliorino è ora Direttore Generale di Italbrokers

Italbrokers, una delle più rilevanti realtà nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano, ha annunciato la nomina di Tiziano Migliorino a nuovo Direttore Generale e Responsabile della Trasformazione del Business.La carriera di Migliorino, costellata di successi e traguardi di rilievo, si è sviluppata prevalentemente in un contesto internazionale. Egli ha mosso i primi passi nella dinamica e competitiva piazza londinese, collaborando con alcune tra le principali compagnie assicurative globali. Forte di questa esperienza, ha costruito una solida reputazione grazie alla sua vasta competenza manageriale e alla profonda conoscenza dei mercati assicurativi internazionali.

Uno dei momenti salienti del suo percorso professionale è stato il suo incarico, nel 2021, come Managing Director presso Celeritas Insurance Broker, dove ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella gestione di diverse Managing General Agents (MGA) in tutta Europa. Successivamente, Migliorino ha ricoperto la carica di Direttore Commerciale presso Funk Italia, dove ha ulteriormente affinato le sue abilità strategiche e operative.

Nel commentare il suo nuovo ruolo presso Italbrokers, Migliorino ha espresso grande entusiasmo e onore per l’opportunità offertagli: “Ital Brokers è una realtà storica e di grande prestigio nel settore del brokeraggio assicurativo italiano. Lavorare insieme a un team che condivide la mia stessa passione e dedizione per i clienti è una motivazione straordinaria. Il progetto ambizioso che la direzione e la nuova proprietà stanno delineando per i prossimi anni rappresenta una sfida entusiasmante. In un settore dominato dai grandi gruppi internazionali, Ital Brokers si distingue come una forza indipendente e autorevole, grazie a una proprietà interamente italiana. Ciò ci posiziona in modo unico per diventare il leader italiano nel settore delle assicurazioni”.

Anche Luca Garella, Presidente di Italbrokers, ha voluto sottolineare il valore dell’arrivo di Migliorino: “Siamo lieti di accogliere Tiziano nel nostro team. La sua vasta esperienza e il suo bagaglio di competenze saranno risorse preziose per continuare a garantire un servizio di eccellenza ai nostri clienti e per affrontare con successo le sfide future”.

Questa nuova nomina si inserisce in una più ampia strategia di Italbrokers volta a consolidare la propria posizione di leadership nel mercato italiano, rafforzando al contempo il proprio ruolo di competitor autorevole a livello internazionale.