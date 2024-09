Previsioni meteo 29 settembre 2024: anticiclone in vista

Le previsioni meteo di oggi, domenica 29 settembre 2024: residua instabilità sul versante adriatico in un contesto più fresco su tutte le regioni

Le condizioni meteo in Italia appaiono in queste ore in deciso miglioramento, con residue piogge concentrate principalmente sui settori adriatici centro-meridionali. Temperature che in questo contesto continuano ad attestarsi su valori di qualche grado inferiori della media del periodo per l’irruzione di correnti più fresche. Ancora grande incertezza per l’evoluzione dell’inizio di ottobre: domani si partirà con tempo stabile grazie a una rimonta anticiclonica, ma potrebbe avere vita breve.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 29 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge o temporali sull’Emilia Romagna, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di tempo asiutto con nubi sparse alterante a schiarite su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge lungo le regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni attesi su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Appenninici peninsulari e sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge su Campania e Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .