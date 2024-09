“L’arrivista” è il nuovo singolo di Alessandra Rugger

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “L’arrivista”, il nuovo singolo di Alessandra Rugger per LaPOP

“L’arrivista” è un brano che racconta di una persona che non conosce né morale né “stagioni” quando si tratta di arrivare ad un obiettivo. Spiega l’artista a proposito del brano: «Confesso che durante la stesura avevo chiaramente in mente una persona che ringrazio sentitamente per avermi ispirato. D’altro canto, azzarderei col dichiarare che in ognuno di noi risiede un “piccolo arrivista”: quello che da bambino ha pianto per ore per avere il suo giocattolo preferito, o finto il mal di pancia per non andare a scuola. Ci vuole un po’ di coraggio ad ammetterlo ma, riflettendoci su, potremmo arrivare a constatare una parte di noi che solitamente detestiamo negli altri… però senza confonderci con chi “l’arrivista” lo fa di professione o, come recita il testo, “per passione”».

Biografia

Alessandra Rugger si avvicina alla musica fin da giovane con lo studio del pianoforte e del canto. Dopo significative esperienze professionali come corista, nel 2015 è protagonista femminile nel recital “Jesus Christ Superstar” con la compagnia Reversal Simmetry. Nel 2016, oltre a vincere il premio “Incanto” per il migliore arrangiamento e la migliore performance, realizza “Intanto dentro un circo”, il suo primo disco da cantautrice di cui ha curato anche gli arrangiamenti. Nel 2016 viene selezionata per il progetto Mi Sento Indie di Radiocoop e Irma Records e pubblica l’EP “Mi sento Indie: Alessandra Rugger”. Nel 2017 esce il videoclip del suo singolo “In volo”, mentre a inizio 2020 esce il nuovo singolo “Vento” (LaPOP) estratto all’album “Prima o poi”. Nel 2021 pubblica il singolo “Settembre”, seguito tra il 2021 e 2022 dalle versioni in lingua inglese dei brani dell’album “Prima o poi”.

“L’arrivista” è il nuovo singolo.