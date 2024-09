In libreria “Mille ragioni per sfuggirti” di Penelope Douglas

Nelle librerie e online per Newton Compton Editori “Mille ragioni per sfuggirti. Nightfall. Devil’s night series” di Penelope Douglas

La chiamano Blackchurch. Una villa isolata in un posto remoto e segreto dove i ricchi e i potenti mandano i figli indisciplinati perché possano essere rieducati a dovere lontano da occhi indiscreti. Anche Will Grayson è rinchiuso lì: è sempre stato un ribelle. Spericolato, selvaggio, sprezzante del pericolo. Non si è mai attenuto a nessuna regola, se non a quelle che lui stesso stabiliva. Ma la sua famiglia non aveva nessuna intenzione di continuare a rovinare la propria reputazione a causa sua. Al liceo ci frequentavamo in segreto, ci incontravamo in ogni angolo buio dell’edificio. Nessuno doveva scoprire che il ragazzo più popolare della scuola desiderava proprio me, una piccola nerd silenziosa e timida. Ero la sua preda perfetta. Eppure sapeva anche essere affettuoso, e desideroso di proteggermi. La verità è che fa bene a odiarmi. È tutta colpa mia. I video. Gli arresti. È tutta colpa mia… eppure non mi pento di niente. Ma adesso che anche io sono intrappolata tra le mura di Blackchurch, le porte della gabbia dorata di Will si apriranno, e niente sarà più come prima. Contiene il racconto “Fire Night”.