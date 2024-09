Il film thriller “Cut Off” stasera su Rai 4: ecco la trama

Tratto dal romanzo “Abgeschnitten” scritto da Sebastian Fitzek, il film “Cut Off” in onda stasera su Rai 4 porta la firma di Christian Alvart: la trama

È il thriller “Cut Off” il film in onda domenica 29 settembre, alle 21.20, su Rai 4. Nel corso di un’autopsia, il dottor Paul Herzfeld, medico legale della polizia criminale di Berlino, trova nascosto in un cadavere un bigliettino che reca il numero di telefono di sua figlia Hanna che, da quando si è separato da sua moglie, non vede più spesso. Chiamando il numero, Paul scopre che sua figlia è stata rapita.

Contemporaneamente, a Helgoland, un’isola nel Mare del Nord in preda a una forte tempesta, Linda è in fuga dal suo ex fidanzato che la sta minacciando di morte e si imbatte in un cadavere. Cosa collega il rapimento di Hanna alla fuga di Linda? Tratto dal romanzo “Abgeschnitten” scritto da Sebastian Fitzek, “Cut Off” porta la firma di Christian Alvart, Nel cast, nel ruolo del protagonista, Moritz Bleibtreu, Orso d’Argento a Berlino.