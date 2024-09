Gli sconosciuti diventano amici con l’algoritmo Secret Bubble di ComeHome

ComeHome lancia Secret Bubble, un format innovativo che sfrutta la tecnologia per favorire nuove amicizie tra perfetti sconosciuti

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ci permette di essere costantemente connessi con chiunque e ovunque, eppure la sensazione di solitudine, soprattutto tra i millennials, non è mai stata così diffusa. Un sondaggio americano di YouGov ha evidenziato che un giovane adulto su cinque si sente frequentemente solo e non possiede legami di amicizia stretti, un fenomeno che viene comunemente chiamato “Friendship Recession”, letteralmente “recessione dell’amicizia”. Questo termine descrive la crescente difficoltà a mantenere e costruire relazioni autentiche e durature, una sfida che viene accentuata dai frequenti cambiamenti di città per ragioni di studio o lavoro e dal ritmo frenetico della vita moderna.

Sono molti i trentenni che per questi motivi si trovano ad affrontare sentimenti di isolamento e difficoltà nell’instaurare nuove relazioni. Questo senso di solitudine, nonostante le numerose connessioni virtuali, dimostra la necessità di spazi che facilitano gli incontri e la socializzazione reale impiegando il giusto tempo per costruire legami significativi.

Se da un lato i dati ISTAT mostrano che i giovanissimi sono generalmente soddisfatti del loro tempo libero e riescono a stabilire facilmente amicizie, una volta superati i 25 anni, quando molti iniziano a entrare nel mondo del lavoro, questa soddisfazione tende a diminuire. Infatti, la percentuale di chi si sente soddisfatto scende dal 79,6% al 64,8%. Questo riflette le crescenti difficoltà nel mantenere relazioni e trovare momenti di svago a causa degli impegni lavorativi e personali in aumento. Coltivare relazioni autentiche diventa sempre più complesso, poiché tempo e opportunità sono risorse sempre più limitate in un contesto dove la mobilità e le interazioni digitali hanno spesso sostituito gli incontri faccia a faccia.

In un contesto dove le interazioni sono spesso mediate dagli schermi del proprio smartphone, riscoprire il valore delle connessioni reali diventa cruciale, soprattutto quando ci si trasferisce in una nuova città e si è costretti a ricostruire da zero la propria cerchia sociale. Allo stesso modo dopo la fine di una relazione o quando gli impegni lavorativi rendono difficile combaciare le agende degli amici di sempre, creare nuovi legami può aiutare a mantenere un equilibrio emotivo e sociale. In queste situazioni liberarsi dalle barriere imposte dalla tecnologia e investire negli incontri reali diventa essenziale per iniziare a coltivare rapporti genuini e duraturi.



Per rispondere a questa crescente esigenza di connessione non virtuale, Comehome, la piattaforma di eventi sociali che favorisce incontri basati su interessi comuni, ha ideato “Secret Bubble”: un innovativo format pensato per chi desidera ampliare la propria rete sociale in modo significativo e autentico. Un’esperienza che unisce persone affini in ambienti accoglienti e selezionati con cura.

Secret Bubble: un format originale per conoscere persone nuove e creare legami autentici partecipando a serate all’insegna della convivialità

Il cuore di Secret Bubble risiede in un algoritmo avanzato sviluppato dal team di Comehome che non solo garantisce l’incontro tra persone con interessi e passioni simili, ma consente anche la creazione di gruppi omogenei per età ed esperienze. Dopo essersi registrati all’evento, i partecipanti ricevono un questionario che esplora gusti, interessi e aspettative per una serata ideale. Le risposte vengono poi elaborate per formare gruppi di persone che siederanno allo stesso tavolo, solitamente di 6-10, un numero che secondo gli studi è ideale per facilitare conversazioni profonde e connessioni durature.

Una volta definito il gruppo, i partecipanti ricevono un invito esclusivo tramite l’app Comehome, con i dettagli dell’evento, inclusi luogo e le modalità della serata. Le location selezionate per l’incontro sono tra i migliori locali della città scelti per assicurare un ambiente rilassato e conviviale dove è possibile godersi una cena in compagnia.

“L’esperienza Secret Bubble è pensata per esaltare quelli che sono i valori e lo spirito ComeHome! Piccoli gruppi di sconosciuti che per una serata si mettono in gioco. La differenza rispetto gli altri eventi sta nell’algoritmo che collega le persone con affinità reciproche in base alle risposte date ai questionari, favorendo così la creazione di legami significativi e basati su interessi condivisi.” afferma Michele Cesario, CEO di Comehome!

Da sconosciuti ad amici in un click

Il format di eventi “Secret Bubble”, ideato da Comehome, rappresenta un’opportunità per coltivare nuove amicizie in un contesto urbano spesso caratterizzato da frenesia e anonimato. Un elemento chiave che distingue questi eventi è l’uso di un nuovo algoritmo di compatibilità, progettato per analizzare in modo dettagliato le preferenze, i valori e le passioni dei partecipanti, al fine di creare gruppi omogenei che abbiano un’elevata probabilità di instaurare relazioni significative.

Ma come funziona esattamente questo algoritmo? La sua intelligenza sta nella capacità di incrociare i dati personali come interessi, stile di vita e abitudini, emersi dal test e raggruppare le personalità più affini. Questo non solo facilita le interazioni iniziali ma crea anche le condizioni ideali per una comunicazione più profonda e spontanea tra perfetti sconosciuti che difficilmente si sarebbero incontrati nella loro vita.

L’uso di questa tecnologia rappresenta una fusione tra l’innovazione digitale e il bisogno intrinseco di connessione umana. È un esempio perfetto di come la tecnologia possa essere utilizzata per arricchire le nostre vite sociali, non solo in termini di quantità ma soprattutto di qualità delle relazioni.