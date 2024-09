COSCO Shipping amplia la flotta con 42 navi portarinfuse

COSCO SHIPPING Development ha firmato un accordo per costruzione e leasing di 42 navi portarinfuse a basse emissioni di carbonio

COSCO SHIPPING Development ha firmato un accordo per costruzione e leasing di 42 navi portarinfuse il 30 agosto scorso. Questa pietra miliare segna la più grande transazione di costruzione navale e leasing da quando la società si è trasformata in un operatore finanziario e del settore dello shipping nel 2016.

Secondo la transazione, la società affiderà a una sussidiaria di COSCO SHIPPING Heavy Industry l’investimento nella costruzione di 20 navi portarinfuse e a CSSC Chengxi l’investimento nella costruzione di altre 22 navi portarinfuse, tra cui cinque navi da 64.000 tonnellate, due navi da 82.000 tonnellate e 35 navi da 80.000 tonnellate, con un valore totale dell’ordine di navi di oltre 14,3 miliardi di RMB. Queste navi saranno consegnate in successione dal 2026 al 2027 e saranno affittate a COSCO SHIPPING Bulk per un lungo periodo. Le navi in ​​questa transazione sono navi verdi a risparmio energetico e rispettose dell’ambiente, alcune delle quali sono navi portarinfuse ecologiche pronte per il metanolo.

Di fronte alle sfide e alle opportunità che il mercato del leasing navale ha dovuto affrontare negli ultimi anni, COSCO SHIPPING Development ha colto attivamente l’opportunità della trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio del settore delle spedizioni, ha studiato ed esplorato il potenziale di mercato nei sottosettori e ha soddisfatto accuratamente le esigenze dei clienti per fornire soluzioni.

In qualità di operatore del settore e della finanza focalizzato sulla linea principale del settore delle spedizioni e della logistica, la società possiede attualmente più di 140 navi e ha layout in più sottosettori come navi portacontainer, navi portarinfuse e navi multiuso per la cellulosa.