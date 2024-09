All’H2 Factory di Iris Ceramica Group l’IHTA-Italian Hydrogen Technology Awards 2024

Iris Ceramica Group premiata con la H2 Factory per la categoria “progetto dell’anno – ambito industriale ceramico” agli IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards

H2 Factory® di Iris Ceramica Group, la prima fabbrica di lastre in ceramica tecnica al mondo concepita per essere alimentata con idrogeno verde, è stata insignita dell’IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards 2024 nella categoria “Progetto dell’anno – Ambito industriale ceramico” per la seguente motivazione:

“Per aver aperto la strada all’utilizzo industriale dell’idrogeno verde in un distretto, quello ceramico, difficile da decarbonizzare. Viene qui premiato l’impegno reale verso la transizione ecologica e il coraggio (nell’investimento) e la visione di imprenditori illuminati”.

La H2 Factory® è stata ideata in collaborazione con Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica.

Iris Ceramica Group, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni innovative e grandi lastre in ceramica tecnica di alta gamma per il settore design, arredo e architettura, ha terminato lo stabilimento che si trova a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, nel 2023 e a luglio 2024 è stata prodotta, con un blend di idrogeno verde e gas naturale, la prima lastra in ceramica tecnica 4D ovvero ampie superfici a tutta massa con spessori di 12 e 20 millimetri destinate all’arredo di alta gamma.

Grande è la soddisfazione da parte di Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group che ha ritirato personalmente il premio a conferma dell’impegno del Gruppo in relazione ai temi della sostenibilità, valore fondante dell’azienda sin dagli anni 60. Coraggio, intraprendenza e visione sono le parole che ben esprimono l’identità di questo progetto pionieristico: un’opportunità di cambiamento per un futuro migliore.

Il premio è stato assegnato nell’ambito della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, che si conclude oggi a Piacenza. Gli IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards sono pensati per dare maggiore visibilità, anche internazionale, al lavoro delle imprese che operano nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo e il ruolo strategico, fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia nazionale ed europea.