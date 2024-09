A “Sulla via di Damasco” su Rai 3 si parla di speranza

È nel segno della speranza il prossimo Giubileo a cui papa Francesco darà inizio a dicembre prossimo: se ne parla a “Sulla via di Damasco” su Rai 3

È nel segno della speranza il prossimo Giubileo a cui papa Francesco darà inizio a dicembre prossimo, con l’apertura della Porta Santa. La speranza è anche il tema della puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 29 settembre alle 7.30 su Rai 3, dalla Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma, che avrà come ospite il comboniano padre Giulio Albanese, cronista missionario da sempre impegnato a diffondere le ragioni della speranza cristiana nelle periferie del mondo.

All’inizio del programma la testimonianza di uomini e donne sul significato di questo Giubileo, tra ricordi e auspici di pace. Subito dopo, Papa Francesco spiega il perché della scelta del motto “Pellegrini di speranza” per questo Anno Santo, anno di annuncio, di incontro e di comunione. In chiusura, le interviste ad alcuni fedeli su cosa sia la speranza e come viverla in questo particolare momento storico, così complesso e travagliato. Conduce Eva Crosetta.